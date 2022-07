Борел и Блинкен: Приветстваме компромисно предложение по въпроса София-Скопие

Приветстваме компромисно предложение, което взима предвид интересите и опасенията и на Северна Македония, и на България, базирано на общо уважение, доверие и разбиране. Това написаха в свое съвместно изявление ръководителят на външната политика на Европейския съюз (ЕС) Жозеп Борел и генералният секретар на САЩ Антъни Блинкен, става ясно от публикация на Борел в социалната мрежа Twitter.

"Суверенното решение на северномакедонския парламент ще бъде важно, за да продължим напред. Духът на конструктивния компромис, на който е основана европейската интеграция, трябва да продължи да вдъхновява тези, включени в този исторически процес", пише още в изявлението.

"ЕС и САЩ са отдадени на по-тясно сътрудничество със Западните Балкани. Осигуряването на стабилност и просперитет, и превръщането на тяхното европейско и евроатлантическо бъдеще в реалност продължава да е наша обща цел", казват Борел и Блинкен.

