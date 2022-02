PartyGate продължава да преследва Джонсън – бил е на още два купона

Снимка: Bloomberg L.P.

Дори и след представянето на дългоочаквания доклад за т. нар. PartyGate съобщенията за участието на Борис Джонсън в нови партита на „Даунинг стрийт“ не спират. В сряда Guardian съобщи за прощално парти с просеко през януари 2021 г., което се разследва от полицията и за което се твърди, че на него е присъствал и Джонсън.

Разследването на Сю Грей за партитата по време на блокиранията от тази седмица разкри няколко събития, които досега не са били оповестявани, включително събиране на 14 януари 2021 г. „по повод напускането на двама частни секретари на Даунинг Стрийт 10". Редактираният доклад обаче не разкрива повече подробности.

А The Telegraph пише, позовавайки се на вътрешни източници, че Джонсън е присъствал и на парти в собствения си дом през ноември 2020 г. Виждали са го да се качва на горния етаж, където звучали песни на Abba като "The Winner Takes It All", твърди източникът. Това празненство стана известно едва след представянето на кратката версия на доклада на висшия държавен служител Сю Грей в понеделник.

След публикуването на доклада, който обвинява британските управници в провал на лидерството и сериозни нарушения при спазването на правилата за ограничаването на пандемията, с интерес се следи колко депутати от Консервативната партия на торите ще изразят недоверието си към Джонсън. Ако поне 54 от тях направят това, ще бъде гласуван вот на недоверие.

Джонсън отказва да коментира твърденията, че е присъствал на партита, позовавайки се на продължаващото полицейско разследване. Запитан от Sky News в сряда за събитията, министърът по въпросите за кабинета Майкъл Гоув също заяви, че „има ограничение в това, което мога да кажа, защото тече разследване на столичната полиция".

Непрекъснатият поток от твърдения за нарушаващи правилата събирания, наречен от британските медии PartyGate, накърни имиджа на Джонсън в неговата Консервативна партия, като няколко депутати го призоваха да се оттегли. Полицейското разследване на потенциални криминални престъпления забави публикуването на пълните резултати от разследването на държавната служба, проведено от висшия служител Сю Грей.

After a great deal of soul-searching, I have reached the conclusion that the Prime Minister should resign. (1/3) — Peter Aldous (@peter_aldous) February 1, 2022

В сряда в дневния ред на ръководителя на правителството отново е седмичното изслушване в парламента. Членовете на опозицията и на собствената му парламентарна група могат да му задават въпроси по избран от тях въпрос. Лидерът на лейбъристите Кеир Страмър пък ще получи до шест въпроса.

Ангажираността на Джонсън с кризата в Украйна и публикуването на така наречените му планове за повишаване на нивото на управление трябваше да му дадат известна почивка от продължаващата криза. Но дори в Киев той не можа да избегне критиките.

На съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски първият въпрос към Джонсън беше за доклада на Сю Грей и за уронването на авторитета му на международната сцена.

В отговор министър-председателят обеща да публикува пълния текст на доклада на Грей възможно най-скоро - обещание, което той избегна да направи в Камарата на общините в понеделник. Джонсън трябва да разговаря с руския президент Владимир Путин в сряда, два дни след първоначално планираното време. Разговорът бе отложен, след като в понеделник премиерът прекара часове наред в коментари по повод публикуването на първоначалните констатации на Грей.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова