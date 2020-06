Двете книги, които ядосаха Тръмп

Снимка: Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg

Книжната индустрия може да бъде доволна заради малък пакет стимули, съставен лично от Доналд Тръмп. Сега американският президент - неволно - изпълнява всички изисквания за създаване на подходящи бестселъри. Президентът е неспособен на дългосрочна вярност (което създава желание за отмъщение), но иска да създаде най-добрите закони, за да предотврати излизане на бял свят на непопулярни журналистически произведения (което обаче само ги прави още по-привлекателни). Тръмп, който винаги е в ефир, в момента участва в две кални битки. И в двата случая става дума за изстрели от собствения му лагер.

Това, което се задава като истинска буря, са мемоарите на бившия му съветник по сигурността Джон Болтън, чието заглавие можеше да бъде и на роман с по-пикантно съдържание: „Стаята, в която всичко се случваше - спомени от Белия дом“. Твърди се, че Тръмп се е намесвал в наказателни производства на няколко пъти и е предложил на китайския лидер Си Дзинпин да му предостави помощ за предизборна кампания: Китай трябва да купува американски селскостопански продукти, за да увеличи симпатиите към Тръмп в САЩ.

Министерството на правосъдието на САЩ подаде молба за издаване на съдебно решение във вторник вечерта, българско време. С нея Болтън трябва да бъде помолен да спре издаването на книгата, което сега е насрочено за 23 юни. В ранната четвъртък сутрин министерството последва и с разпореждане, което преследва същата цел.

Обвинението: Болтън планира да разкрие държавни тайни и не е поискал разрешението на Белия дом да пусне ръкописа, както се изисква по закон. Още в понеделник Доналд Тръмп нападна бившия си съветник: „Може би той не пише истината", заяви президентът в Twitter. „Той е известен с това, че често не казва истината“, допълни още държавният глава.

В сряда вечерта Тръмп продължи с атаките. „Той наруши закона", заяви американският президент в интервю за Fox. Информацията, станала известна от книгата на Болтън, която предстои да бъде публикувана следващата седмица, е била класифицирана от властите като тайна.

Адвокатът на Болтън, от друга страна, твърди в писмо до Белия дом, че член на Съвета за национална сигурност е дал зелена светлина пред ръкописа в края на април след многобройни промени. Едно е ясно: с бавния край на блокиранията в САЩ споровете за книгата на Болтън отново се разрастват във Вашингтон. Тръмп и Болтън влизат в сблъсък - двама противници, които по никакъв начин не си отстъпват, когато става въпрос за готовност за конфликт.

Болтън не е първият, но е със сигурност най-високопоставеният бивш член на администрацията на Тръмп, който пише книга с откровения за времето си в Белия дом. След като изучава право в Йейл, Болтън, син на пожарникар, се издига до държавен секретар при управлението на Джордж У. Буш и в крайна сметка става посланик на САЩ в ООН. През този период Болтън е един от най-решителните привърженици на войната в Ирак. Всеки, който не беше съгласен с този план, усети гнева му. Няколко бивши служители го обвиниха даже в злоупотреба с власт.

Болтън, може би най-недипломатичният дипломат за всички времена, се застъпваше за глобално лидерство на Съединените щати и нямаше проблем с разполагането на американски военни срещу неприятелски режими по света. Критичен към международните организации, той заяви гневен: „Основната сграда на ООН има 38 етажа. Ако днес бъдат заличени десет от тях, никой нямаше да забележи разликата“.

За разлика от Болтън Тръмп иска максимално да предпази американските военни от бойни операции. Когато президентът назначи Болтън за съветник по националната сигурност през 2018 г., много наблюдатели очакваха промяна в курса на външната политика на Тръмп.

Президентът обаче всъщност остана на позицията си - и конфликтът между двете упорити глави ескалира. Болтън доброволно подаде оставка след половин година, поне така е версията му. Тръмп пък твърди, че го е помолил да подаде оставка.

Но нека погледнем и към втората книга, за която споменахме в началото: „Тръмп, непознатото същество, Част 2“, на неговата племенница Мери Л. Тръмп - психолог, който знае как да разсъждава над мрачните семейни тайни. Тя обвинява „проблемния" си чичо за ранната алкохолна смърт на баща си Фред Тръмп-младши и безмилостно пише: Too Much and Never Enough: How My Family Created the World‘s Most Dangerous Man - („Твърде много и никога достатъчно: Как семейството ми създаде най-опасния човек в света). Тук завесата се вдига и разкрива много неща.

В творбата си единствената племенница на президента обещава да разкрие как чичо ѝ „стана човекът, който сега заплашва здравето на света, икономическата сигурност и социалното сближаване“. Мери Тръмп е прекарала голяма част от детството си в голямата, внушителна къща на бабите и дядовците си в сърцето на Куинс, където Доналд и четиримата му братя и сестри са израснали.

Според издателя Simon & Schuster Мери Тръмп обяснява в книгата си как определени събития и общи семейни модели създават „проблемния човек“, който в момента управлява в Овалния кабинет, включително странните и сложни отношения между Фред Тръмп и двамата му най-големи синове Фред Младши и Доналд.

Книгата от 240 страници ще бъде издадена на 28 юли - 98 дни преди изборите през 2020 г., на които Тръмп ще се стреми към преизбиране.

Както съобщава американският новинарски сайт Daily Beast, Доналд Тръмп е накарал адвокатите си да разследват дали и как може да попречат на публикуването и на тази книга в средата на изборната година. Репортерите на Daily Beast се позовават на двама източника от Белия дом.

Според съобщения в медиите Доналд Тръмп е заявил на довереници, че неговата племенница Мери Тръмп е подписала споразумение за поверителност. За договора, известен като „Споразумението за неразгласяване на информация“ (NDA) в САЩ, се твърди, че е сключен в рамките на правен спор от 2001 г. след извънсъдебно споразумение между тях.

