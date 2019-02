Тръмп отлага увеличаването на митата за китайския внос

САЩ ще отложат увеличаването на митата върху китайския внос в размер на над 200 милиарда долара, след като бе постигнат значителен напредък в търговските преговори. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от DPA.

„Щастлив съм да обявя, че САЩ постигнаха значителен напредък по важни структурни проблеми, като защитата на интелектуалната собственост, трансфера на технологии, селското стопанство, услугите, обмена и много други теми", написа в Twitter Тръмп.

„Следователно ще отложа увеличаването на митата, което бе предвидено за 1 март", допълни той.

В туитовете си Тръмп припомни, че подготвя среща с китайския си колега Си Дзинпин, за да уредят най-трънливите търговски въпроси между двете страни. Срещата би могла да се проведе през март в частната резиденция на Тръмп в Мар а Лаго във Флорида.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!