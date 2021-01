Джак Дорси защити решението на Twitter за Тръмп

Главният изпълнителен директор на Twitter Inc. Джак Дорси заяви, че решението за забраната на профила на американския президент Доналд Тръмп е било необходимо, но повдига въпроси относно силата на социалните медии и неуспеха на Twitter да популяризира здравословната комуникация.

„Това беше правилното решение за Twitter. Изправихме се пред извънредно и несъстоятелно обстоятелство, което ни принуди да съсредоточим всичките си действия върху обществената безопасност“, написа изпълнителният директор като част от поредица от туитове, първите му публични коментари, след като Twitter премахна за постоянно акаунта на Тръмп в петък.

„Въпреки това налагането на забрана за акаунт има реални и значителни последици“, добави Дорси. „Въпреки че има ясни и очевидни изключения, смятам, че забраната е и наш провал в крайна сметка да насърчим здравословната комуникация. И е време да помислим за нашите операции и околната среда около нас“, предава Bloomberg.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?