Facebook ще маркира и публикации за климатичните промени

Facebook ще започне да отбелязва някои публикации на потребители, които споменават климатичните промени. Това ще се случва по същия начин, по който отбелязваше публикациите, касаещи изборите и Covid-19. Решението е знак, че социалната мрежа приема по-сериозно проблема с дезинформацията за климатичните изменения, пише Bloomberg.

Етикетите ще насочват потребителите към Информационния център за науката за климата на Facebook – вече работещ център, който включва свързани с темата новинарски статии, данни за климатичните промени и препоръки за страници, които да бъдат последвани.

Новите маркери ще бъдат добавени към някои публикации за климатичните промени, в зависимост от тяхната коректност – стратегия, която Facebook използва с други широко коментирани теми, като начин за справяне с фалшивите новини.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг твърди, че най-добрият начин да се попречи на дезинформацията да се разпространява в мрежите на компанията е не просто премахването на подвеждащите публикации, а предлагането на точна информация на хората, която да идва от авторитетни източници.

Новите маркери ще се появят първо при потребителите във Великобритания, но планът е те да станат налични в още страни скоро, гласи публикация в блога на Facebook.

Facebook е използвана за разпространяване на дезинформация за климата по същия начин, по който услугата се ползва за споделяне на всякакви подвеждащи публикации. Неверните твърдения за климатичните промени се преглеждат от екипа на Facebook и се отбелязват като такива, но за разлика от дезинформацията за Covid-19, обичайно не са премахвани.

Това е така, защото Facebook не смята, че повечето климатична дезинформация носи непосредствена заплаха.

Маркирането на публикациите беше обявено днес, заедно с още няколко актуализации, свързани с климата. Facebook добавя нова секция в своя информационен център, която е посветена на „развенчаването на митовете за изменението на климата“. Те ще бъдат опровергавани от експерти от редица университети, включително George Mason University, the Yale Program on Climate Communication и University of Cambridge.

Не е ясно колко хора са посетили Информационния център за науката за климата на Facebook до този момент, макар че компанията твърди, че над 600 млн. души са кликнали върху подобен информационен център, свързан с Covid-19. Центърът за климата вече е достъпен в 16 държави, включително 12 нови от днес.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Десислава Попова