Activision Blizzard надмина прогнозите за тримесечната си печалба

Снимка: Архив Ройтерс

Разработчикът на игри Activision Blizzard надмина прогнозата на Wall Street за тримесечната си печалба, подпомогнат от продажбите на своя блокбъстър „Call of Duty”. Но компанията прогнозира приходи за текущото тримесечие и за цялата година, които се оказаха под очакванията, предава Ройтерс.

Компанията планира да пусне „Call of Duty: Black Ops 4”, както и „World of Warcraft: Battle for Azeroth” и „Destiny 2: Forsaken” през втората половина на годината.

"Предварителните поръчки са силни“, заяви президентът на Activision Колистър Джонсън.

Компанията прогнозира коригирана печалба за цялата 2018 г. в размер на 2,58 долара на акция при приходи от 7,48 млрд. долара, докато Wall Street очаква 2,60 долара на акция и приходи за 7,52 млрд. долара.

Конкурентите Electronics Arts и Take Two Interactive Software също са планирали редица игри като „FIFA 19”, “NBA 2K 19”, “Red Red Redemption 2” и „Battlefield V” за втората половина на 2018 г.

Activision залага на все по-популярните електронни спортове чрез своята лига Overwatch. Освен това наскоро подписа няколкогодишно спорзумение с ESPN и Disney XD за предаване на живо.

"Тъй като масовата популярност на електронните спортове продължава да нараства, ние сме добре позиционирани, така че да засилим успеха от модела ни Overwatch League, за да развиваме нови възможности за електронни спортове в бъдеще“, коментира главният изпълнителен директор Робърт Котик.

Activision обяви, че очаква коригираните ѝ приходи за третото тримесечие да са в размер на 1,62 млрд. долара, а печалбата – 47 цента на акция, което е под средната прогноза на анализаторите за 1,86 млрд. долара и 66 цента на акция.

Майкъл Пачтър, анализатор в Wedbush Securities, заяви, че по-ниската прогноза за текущото тримесечие се дължи основно на факта, че преди година компанията е била насърчена от успеха на „Destiny 2”. Играта генерира около 450 млн. долара тогава, обясни той.

Нетната печалба на разработчика на игри е скочила до 402 млн. долара, или 52 цента на акция, през второто тримесечие от 243 млн. долара, или 32 цента на акция, година по-рано. Като се изключат някои ефекти, компанията е спечелила 41 цента на акция при очаквани 35 цента на акция.

Фирмата, която е популярна с франчайзи като „Skylanders”, заяви, че коригираните ѝ приходи са се свили с 2,3 на сто до 1,39 млрд. долара през тримесечието. Средната прогноза на анализаторите беше за 1,38 млрд. долара според Thomson Reuters I/B/E/S.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Виктория Тошкова