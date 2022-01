Защо Take Two плаща 12 млрд. долара за производителя на FarmVille

Снимка: Bloomberg LP

Издателят на видеоиграта бестселър Grand Theft Auto - Take Two Interactive, придобива доставчика на игри Zynga. Сделката оценява производителя на браузърни игри като поредицата Farmville на повече от 12 млрд. долара, съобщи американската компания в понеделник. Това е значително повече, отколкото след първичното публично предлагане през 2011 г., когато в края на годината пазарната стойност на акциите беше около 9 млрд. долара.

Акциите на Zynga в обращение ще бъдат придобити за 9,86 долара на акция. Това представлява увеличение с повече от 64% спрямо последната цена на затваряне. Поглъщането трябва да приключи до края на юни, съобщиха от компанията. Самата Zynga печели пари предимно от продажби в рамките на своите игри: самите игри са безплатни за потребителите, а допълнителното съдържание или ресурсите на играта могат да бъдат закупени.

Реакцията на инвеститорите на Нюйоркската фондова борса на новините след откриването на търговията беше разнопосочна: акциите на Zynga поскъпнаха с 46%, докато тези на Take Two поевтиняха с 13%.

Една от причините за скептичния поглед на някои инвеститори е развитието на Zynga в миналото: след фазата на възторг около IPO-то доставчикът на игри, който работи в тясно сътрудничество с Facebook, изпадна в криза на продажбите в средата на 2010-те години. Компанията беше обвинена, че е пропуснала преминаването към мобилни устройства и оттеглянето от платформата Flash.

През 2020 г. компанията отчита приходи от 1,97 млрд. долара, а оперативната ѝ загуба е около 370 млн. долара. През същата година Zynga придоби базираното в Истанбул студио Peak за 1,8 млрд. долара, за да си осигури достъп до нови, популярни мобилни игри. Пазарът на „мобилни игри", които се играят на смартфони, се счита за по-бързо развиващ се от пазара на класически игри: потребителите са по-малко лоялни към марката и преминават по-бързо към следващата популярна игра.

По нейни собствени данни игрите на базираната в Сан Франциско компания привличат около 134 милиона играчи месечно. Това е още една причина, поради която Zynga отдавна е смятана за кандидат за поглъщане. През декември американската инвестиционна компания MKM Partners определи Zynga като „основна цел за поглъщане“. Според оценката на MKM през 2022 г. се очакват важни нови версии, а паричният поток е висок поради плащанията на много активни участници.

От гледна точка на пазарните наблюдатели с това придобиване Take Two залага на бъдещето на пазара на игрите. В понеделник главният изпълнителен директор на Take Two Страус Зелник подчерта значението на пазара на мобилни игри, който ще представлява половината от бизнеса на Take Two след придобиването на Zynga.

Придобиването ще „разнообрази значително собствения ни бизнес и ще затвърди водещата ни позиция в мобилния сектор - най-бързо развиващия се сегмент на интерактивната развлекателна индустрия", заяви Страус. Глобалното затваряне в хода на пандемията и търсенето на начини за прекарване на времето доведоха до значително по-голям ръст на потребителите за доставчиците на мобилни игри като цяло.

Това се отрази благоприятно и на Zynga, където след предишни вълни от съкращения повече от 2200 служители отново са наети на работа. Освен това производителят на софтуер спекулира, че поради тясното си сътрудничество с Facebook в миналото ще участва и в бума около проекта за метавселената на пионера на социалните медии.

Вследствие на това големите издатели на игри като Take Two се надяват на бум на т.нар. Non-fungible Tokens (NFT) - цифрови стоки като оборудване или специална оптика, за които играчите се очаква да платят скъпо. На пазара на мобилни игри тези подходи за плащане са по-разпространени, отколкото при конзолите и персоналните компютри, включително и защото услугите за цифрово плащане обикновено са здраво интегрирани в смартфоните.

Пандемичният ръст на индустрията за игри вече доведе до бум на сливанията и придобиванията, което вероятно е довело и до повишаване на оценката на Zynga.

Според американската фирма за анализи InvestGame обемът на сливанията и придобиванията в индустрията на игрите е нараснал до над 52 млрд. долара през първите три тримесечия на 2021 г. Сред основните купувачи са конкурентите на Take-Two - Sony, Electronic Arts, Tencent и Embracer. По този начин обемът е два и половина пъти по-голям от този през 2020 г.

Тъй като индустрията на видеоигрите се справи по-добре от много други браншове по време на пандемията, както институционалните, така и частните инвеститори все повече гледат на индустрията на игрите като на „сигурен залог“, твърдят анализаторите на InvestGame.

Take Two, със седалище в Ню Йорк, е включена в индекса S&P 500, тоест тя е една от най-силните компании на фондовия пазар в САЩ. Компанията разпространява голяма част от игрите, разработени в принадлежащите ѝ студия, и от известно време се разраства стабилно чрез придобивания. Освен поредицата GTA една от най-ценните игри е баскетболната симулация NBA2K. Цената за закупуване на Zynga ще бъде платена в брой и акции.

По статията работи: Бойчо Попов