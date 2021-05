Петролът поевтинява в очакване на резултати от преговорите с Иран*

Снимка: Bloomberg

Цената на американския петрол падна под 66 долара за барел на фона на опасенията, че пазарът може да се сблъска с прекомерно предлагане, ако Иран започне да доставя петрол, в случай че бъдат отменени санкциите срещу производителя, предаде Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,57% до 68,34 долара за барел, докато тези върху американския лек суров петрол (WTI) понижават цената си с 0,54% до 65,84 долара за барел.

Американският петрол поевтиня, след като записа ръст в цената си с почти 7% през последните четири сесии. Пазарните участници очакват подробности от преговорите между Иран и световните сили във Виена за съживяване на ядреното споразумение.

Спадът в цените в четвъртък се случва въпреки нарастващите доказателства, че възстановяването на потреблението на петрол в САЩ набира скорост, тъй като пандемията отшумява. Американските запаси от суров петрол и бензин са се понижили миналата седмица, показаха правителствените данни, публикувани непосредствено преди началото на летния сезон в страната.

Петролът се търгува колебливо от март, тъй като инвеститорите анализират нарастващото търсене в САЩ, Европа и Китай и по-слабото потребление в части от Азия, където пандемията от коронавирус все още не е отминала. В същото време ОПЕК+ започва постепенно повишаване на производството, а иранските преговори може да доведат до още повече петрол на пазара, ако ядрената сделка бъде съживена.

„Пазарът все още не е сигурен как ще се развие въпросът с Иран“, каза Даниел Хайнс, старши анализатор в Australia and New Zealand Banking Group Ltd.

Перспективите остават положителни, като облекчаването на мерките може да стимулира пътуванията.

*Информацията е актуална към 09:20 часа българско време



