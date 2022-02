Семействата на американските дипломати напускат и Беларус

Във връзка с нарастващото напрежение в рамките на украинската криза Държавният департамент на САЩ нареди на членовете на семействата на американски държавни служители да напуснат Беларус. В препоръките за пътуване правителството на САЩ предупреждава за „необичайно и обезпокоително руско военно оборудване по границата на Беларус с Украйна". То заявява, че ситуацията е непредсказуема и има повишено напрежение. Американците и преди бяха съветвани да не пътуват до Беларус - все още е в сила най-високата категория на опасност 4. Сега обаче към предупрежденията за коронавируса или произволното прилагане на законите беше добавена и ситуацията по границата с Украйна, пояснява Ройтерс.

Заради конфликта в Украйна правителството на САЩ вече намали присъствието на служителите си в посолството си в Киев в средата на януари. Членовете на семействата на дипломатите бяха помолени да напуснат Украйна.

По данни на правителството на САЩ Русия допълнително е укрепила войските си по границата с Украйна. „През уикенда допълнителни руски сухопътни сили се разположиха в Беларус и на границата с Украйна", заяви говорителят на Пентагона Джон Кърби във Вашингтон в понеделник. Освен това се наблюдавала и нарастваща военноморска активност в Средиземно море и Атлантическия океан. Това не е „нищо враждебно", казва Кърби. „Но те (руснаците, б. ред.) разполагат с повече кораби, упражняват се в морето и очевидно увеличават възможностите, с които разполагат в морето, когато имат нужда от тях".

Във връзка с изявлението на президента на САЩ Джо Байдън, че заради кризата в Украйна в страните от НАТО в Източна Европа скоро ще бъдат разположени допълнителни американски войски, Кърби заяви: „Една от възможностите, с които разполагаме, е да използваме американските сили, които вече са в Европа. Не е необходимо непременно да докарваме войски от САЩ или от други места". Десетки хиляди американски военнослужещи са редовно разположени в Европа дори извън кризисни периоди, включително около 35 000 военни в Германия.

В същото време правителството на САЩ защити предупрежденията си за ескалация на конфликта в Украйна от страна на Русия, като се противопостави и на критиките от страна на Киев, че това е всяване на страх. „Смятаме, че е важно да бъдем открити и честни по отношение на заплахата от Русия", заяви говорителката на Белия дом Джен Псаки във Вашингтон в понеделник. Според нея движението на руски войски по границата с Украйна и другите усилия на Москва да дестабилизира страната са опасни.

Украински граждани тренират самоотбрана.

„Вече повече от седмица казваме, че Русия може да нахлуе по всяко време", подчерта Псаки. Тя не можела да каже нищо за мотивите за изявленията на украинското ръководство, а можела да коментира само усилията на САЩ. Според нея целта на американското правителство е да „информира американската общественост и световната общност за сериозността на заплахата“.

Междувременно щатското правителство е получило писмен отговор от Русия на предложенията на Вашингтон за деескалация на конфликта в Украйна. Държавният департамент на САЩ потвърди получаването на писмото в понеделник вечерта (местно време). Министерството не предостави подробности за съдържанието.

„Би било непродуктивно да преговаряме публично, така че ще оставим на Русия да реши дали иска да обсъди отговора си", заяви говорителка на ведомството. Тя заяви, че САЩ са напълно ангажирани с диалога и ще продължат да се консултират със съюзниците си, включително с Украйна.

През миналата седмица правителството на САЩ изпрати на Русия писмени отговори на опасенията на Москва за сигурността в Европа. В него, според държавния секретар Антъни Блинкен, правителството на САЩ отново отхвърля руските искания за обвързващи ангажименти за прекратяване на разширяването на НАТО. Самият документ не бе публикуван. Той обаче съдържа и "положителни неща", към които трябва да се стремят двете страни. Руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Блинкен възнамеряват да разговарят по телефона този вторник относно настоящата кризисна ситуация.

Британският министър на външните работи Лиз Тръс бе принудена да отмени посещението си в Киев в рамките на дипломатическите усилия за разрешаване на кризата в Украйна.

