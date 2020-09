Щатската софтуерна компания Snowflake надмина очакванията с IPO-то си

Снимка: Bloomberg LP

Американската компания за облачни данни Snowflake продаде 28 милиона акции за по 120 долара всяка в рамките на своето първично публично предлагане (IPO), като набра 3,36 милиарда долара.

По този начин компанията очевидно надмина първоначалните си цели. Около 2,4 милиарда долара бяха зададени като цел преди уикенда. Акциите трябваше да струват в диапазона между 75 и 85 долара, предава Bloomberg.

В последния си кръг на финансиране като непублична компания Snowflake беше оценена на около 12 млрд. долара. На IPO стартъпът сега се оценява на 33 млрд. долара. Snowflake е доставчик на облачни услуги за съхранение на данни и предлага на компаниите софтуер за анализ на техните данни.

Тази седмица има редица първични публични предлагания, тъй като технологиите и други компании бързат да излязат на борсата преди президентските избори в САЩ на 3 ноември. JFrog Inc., Sumo Logic Inc. и Unity Software Inc. са сред 15-те компании, които стават публични тази седмица и се стремят да наберат общо 8,3 млрд. долара, показват данни, събрани от Bloomberg.



Компанията от Сан Матео, Калифорния, може да се похвали с изтъкнати инвеститори: Марк Беньоф, съосновател на облачния гигант Salesforce.com, и инвеститорът звезда Уорън Бъфет (Berkshire Hathaway) са поели ангажимент да купят по 250 млн. акции на цената на IPO-то чрез частна емисия. Berkshire Hathaway купува допълнителни четири милиона акции, които бившият изпълнителен директор на Snowflake Боб Мулия е искал да продаде.



Snowflake, основана през 2012 г., е рядък конкурент на Amazon.com Inc. като доставчик на технология за съхранение на данни, която компилира информация от различни системи, така че клиентите да могат да я анализират заедно на едно и също място. Стартъпът предлага абонаментна платформа („Software as a Service“) за запазване, управление и анализ на гигантски количества данни в интернет, с други думи - в облака. Това могат да бъдат собствени данни, но също и данни, които са „наети“, само за да бъдат анализирани заедно със собствени за клиента данни.

През фискалната година, приключила на 31 януари, приходите на Snowflake са нараснали със 174% на годишна база до 264,7 милиона долара, съобщиха от компанията. За шестмесечието, приключило на 31 юли, приходите възлизат на 242 млн. щатски долара, което е 133% увеличение спрямо същия период на предходната година.



Листването се ръководи от Goldman Sachs Group и Morgan Stanley. Очаква се акциите на Snowflake да започнат да се търгуват в сряда на Нюйоркската фондова борса под символа SNOW.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова