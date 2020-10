Светът скоро може да има ново рекордно IPO

Китайската Ant Group Co. се стреми да набере най-малко 34,4 млрд. щатски долара в рамките на предполагаемото най-голямо първично публично предлагане (IPO) в света - сделка, която ще затвърди статута ѝ на една от най-ценните компании в технологичния и финансовия сектор, предава Bloomberg.

Гигантското първично публично предлагане увеличава и без това вече неистовата година за китайските капиталови пазари, които се радват на бум в продажбите на акции въпреки засиленото напрежение със САЩ.

Ant се стреми да набере по около 17,2 млрд. щатски долара в Шанхай и Хонконг въз основа на цени от 68,8 юана и 80 хонконгски долара съответно за акция, според регулаторните заявления. Ant може да набере до максимум около 5,2 млрд. долара повече, ако поемателите упражнят опцията си да закупят до 15% повече акции в рамките на споразумение за допълнително количество ценни книжа (greenshoe option).

Тези суми биха засенчили 25-те млрд. долара, набрани през 2014 г. от бившата компания майка Alibaba Group Holding Ltd., и акциите за общо 29,4 млрд. долара, продадени наскоро от Saudi Aramco, което е най-голямото IPO досега.

IPO-то оценява базираната в Ханджоу група на около 313 млрд. долара, след включването на новия набран капитал, но преди каквато и да е greenshoe option. За сравнение, Mastercard Inc. е на стойност около 330 млрд. долара към края на сесията в петък. Частно набиране на средства през 2018 г. оцени Ant на 150 млрд. долара.

Китайската компания управлява особено популярното в Китай приложение за мобилни плащания Alipay, което има над 700 млн. месечно активни потребители. Освен това предлага и други различни финансови продукти – от застраховки до управление на активи. Но голямата част от бизнес модела стъпва на продажбата на технологични финансови продукти и събиране на такси за ползването на различни технологични услуги.

Процесът по осъществяването на IPO-то на Ant продължава въпреки информацията, че Съединените щати обмислят дали да не поставят компанията в черния търговски списък на Вашингтон – ход, който според експерти би бил „до голяма степен символичен“.

Ant избра China International Capital Corp. и CSC Financial Co. за ръководители на своя шанхайски етап от IPO-то. CICC, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley оглавяват предложението в Хонконг. Съществуващите акционери на Ant няма да могат да продават акции в продължение на шест месеца, според заявленията.

Акциите в Хонконг ще започнат да се търгуват на 5 ноември, става ясно от подадените до регулатора документи.