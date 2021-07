Zoom осъществява най-голямата си засега покупка

Снимка: Bloomberg LP

Zoom Video Communications Inc. ще придобие Five9 Inc. за 14,7 милиарда долара в рамките на най-голямото си придобиване досега, насочвайки се към доставчик на кол центрове, за да подкрепи популярното си приложение за видеоконференции срещу засилващата се конкуренция.

Zoom ще използва силата на поскъпващите си акции, за да плати за сделката, давайки на инвеститорите на Five9 0,5533 акции от своите обикновени акции от клас А съгласно споразумение, обявено в неделя. Придобиваната фирма ще се превърне в оперативно подразделение на Zoom след сделката, която подлежи на одобрение от акционерите и се предвижда да бъде финализирана през първата половина на 2022 г.

Zoom, която спечели от възможността за работа от дома и дистанционното обучение, търси начини да продължи да расте, тъй като работниците в някои страни се завръщат в офисите си, а училищата се отварят отново. Придобиването може да вкара Zoom на пазар за кол центрове на стойност 24 милиарда долара, помагайки ѝ да се конкурира по-добре с RingCentral Inc. и Amazon.com Inc., като позволи на клиентите да предоставят обслужване на свои клиенти чрез интернет. Един от бенефициентите може да бъде Zoom Phone, услуга за разговори в облака.

„Непрекъснато търсим начини да подобрим нашата платформа, а добавянето на Five9 е естествено“, каза в изявление главният изпълнителен директор на Zoom Ерик Юън.

Сред клиентите на Five9 са големи компании като Under Armour, Citrix, Athena Health и Lululemon, става ясно от информация в уебсайта ѝ, а трансакцията е проектирана като начин Zoom и Five9 да продават продукти на клиентите си. Роуън Тролоуп, главен изпълнителен директор на Five9, ще стане президент на Zoom, като същевременно ще продължи да управлява Five9 като оперативно звено. Goldman Sachs съветва Zoom, а Qatalyst Partners - Five9.

След началото на удара на пандемията в началото на 2020 г. Zoom отчете бурен ръст, тъй като хората, принудени да се прибират вкъщи, използваха услугата за дистанционно свързване с работата, училищата, приятели и семейство. Но тази година инвеститорите изразиха опасения дали този растеж ще продължи, тъй като ваксинациите се увеличават, а блокиранията намаляват.

Тъй като блокиранията отслабват, бъдещето на модела на отдалечената работа се превърна в належащ въпрос, а конкурентите на Zoom пуснаха хибридни работни функции, за да отговорят на нуждите на компаниите. Microsoft Corp. представи промени в дизайна на своята платформа Teams, за да подобри взаимодействието на работещите отдалечено. Google пусна актуализации на своя пакет за продуктивност на Workspace, включително нови инструменти за своята система за видеоконференции Meet.

Five9 се конкурира на пазар за облачни услуги, които помагат на компаниите да се свързват с клиентите. Amazon излезе на пазара с Amazon Connect през 2017 г. Сред другите доставчици са Talkdesk Inc. и Vonage Holdings Corp.

Според данните, събрани от Bloomberg, придобиването е четвъртата сделка на Zoom от началото на пандемията. През юни Zoom обяви, без да разкрива условията, че е подписал сделка за придобиване на германския стартъп Karlsruhe Information Technology Solutions-kites GmbH, производител на софтуер за превод.

През март Zoom бе част от група, придобила миноритарен дял в софтуерната фирма Assembled Inc., показват данните. А през май 2020 г. тя закупи Keybase Financial Group Inc., която осъществява сигурни услуги за съобщения и споделяне на файлове, при неразкрити условия, за да укрепи своята технология за криптиране.

