Строителните компании в Дубай се променят с нарастването на търсенето

В град, известен с превръщането на пустинята в градски пейзаж, строителните компании поемат строителния процес в свои ръце, като се стремят да ускорят бума в сектора на недвижимите имоти и да увеличат до максимум паричния поток, пише Ройтерс.

Все повече големи строителни компании в ОАЕ създават собствени фирми за изпълнение на строителните дейности, след като дълго време разчитаха на външни изпълнители. Ходът цели да увеличи контрола върху сроковете за строителство, разходите и стандартите за качество на строителството и в крайна сметка да осигури по-голям дял от печалбите, въпреки че може да носи и рискове.

В знак за тенденцията, за която досега не е съобщавано, Emaar Properties, която построи небостъргача Burj Khalifa, е създала Rukn Mirage в рамките на дъщерното си дружество Mirage, съобщи говорител пред Ройтерс. Emaar се присъединява към строителни компании като Samana Developers, Ellington и Azizi, които през последните две години са създали свои вътрешни подразделения за изпълнение на строителни дейности.

Строителната компания Arada, съоснована от саудитския принц Халед бин Алуалид бин Талал Ал Сауд, също потвърди в изявление пред Ройтерс, че тази година е придобила част от австралийски изпълнител и планира да го интегрира в дейностите в ОАЕ до 2027 г.

Промяната се случва в момент, когато пазарът на недвижими имоти в Дубай бележи ръст, като цените са се повишили със 70% за четири години до декември 2024 г., а правителството планира да удвои населението до 7,8 млн. души до 2040 г.

Според данни от бранша през 2024 г. стартиралите проекти за недвижими имоти са се увеличили с 83%, въпреки че завършените проекти са намалели с 23 на сто.

Бумът е довел до нов приток на работници, включително мигранти, главно от Югоизточна Азия, с високо текучество сред работниците от чужбина. Това е породило опасения за спад в сектора, който остава от ключово значение за икономиката на ОАЕ.

Строителните компании се борят да привлекат оферти от външни изпълнители в условията на ожесточена конкуренция.

Samana Developers първоначално планираше да отдели 20% от проектите си на новото си вътрешно подразделение, което започна дейност през септември. Сега 80-90% от новите проекти се обработват вътрешно, коментира пред Ройтерс главният изпълнителен директор Имран Фарук.

„Преди получавахме 25-30 оферти от подизпълнители за един проект. Днес получаваме едва две-три“, казва Фарук.

Междувременно Emaar възприема хибриден подход. Докато някои проекти като обявен неотдавна жилищен комплекс, ще бъдат изпълнени от вътрешното ѝ строително подразделение Rukn Mirage, други ще продължат да бъдат възлагани на външни изпълнители, казва основателят и управляващ директор Мохамед Алабар.

Строителните компании се обръщат и към дълговите пазари, за да финансират покупки на терени и дейности, тъй като милиарди дирхами от плащанията на купувачите остават в доверителни сметки до предаването на имотите. Средствата се освобождават едва след окончателните проверки, с едногодишен гратисен период за доставка преди купувачите да могат да претендират за възстановяване на сумите.

Строителните компании, чиято собственост варира и включва семействата на основателите, публични инвеститори и суверенни фондове от ОАЕ, искат да завършат проектите навреме, за да освободят средствата, необходими за разпределение на дивиденти на акционерите и за финансиране на разширяването в ОАЕ и извън нея.

Освен това строителните компании искат да избегнат санкции за забавяния, които не се оповестяват публично, но понякога се съобщават от местните медии.

През март съд в Дубай нареди на строителна компания да възстанови 12,4 млн. дирхама (3,38 млн. долара) плюс лихви за незавършена плаваща вила, съобщи изданието Al Khaleej.

Строителните компании твърдят, че притежаването на пълния цикъл – от придобиването на терена до предаването на жилището, дава по-голяма сигурност на непредсказуем пазар и е в съответствие с усилията на ОАЕ за самодостатъчност в стратегически сектори.

Но прехвърлянето на строителството в рамките на компанията може да носи и рискове.

„Когато строителните компании се опитват да се превърнат в изпълнители, те започват да раздробяват вниманието си и тогава нещата може да се объркат“, коментира Гордън Роджър, основател и управляващ партньор в консултантската компания в областта на строителството Stonehaven.

„Оказват се с екипи, разпръснати между придобиването на терени, продажби, маркетинг, събития, пиар, финансиране..., а сега и доставките, логистиката на обекта, здравето и безопасността, както и значително управление на подизпълнители“.

Роджър предупреждава също така, че строителните компании може да останат с неизползван строителен капацитет в случай на забавяне на икономиката.

„Имате голям завод, склад за готови елементи, огромно дърводелско отделение, собствен завод, собствено оборудване, които стоят неизползвани, а вие нямате работа, защото основната строителна компания не може да продаде никакви недвижими имоти“, коментира той.

В резултат на промяната независимите подизпълнители може да потърсят повече работа извън сектора на недвижимите имоти, например в държавната инфраструктура, производството, петролната и газовата промишленост, казват източници от бранша.