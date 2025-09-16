Apple и Citadel предизвикват бум на офис пазара в Лондон

Главният изпълнителен директор на американската инвестиционна компания BlackRock Финк Лари се оплаква, че няма достатъчно бюра за служителите си. Новата кула на HSBC се оказала твърде малка. Хедж фондът Citadel на Кен Грифин подписа договор за наем на сграда три години по-рано, пише Wall Street Journal.

Офис пазарът в стария бизнес квартал на Лондон, известен просто като Ситито, процъфтява, стимулиран от притока на американски правни и финансови компании, нарастващия технологичен сектор и търсенето на най-модерни площи за привличане на служителите обратно на бюрата им.

Бумът показва, че британската финансова индустрия е преодоляла опасенията от масово напускане след Brexit. Макар че изгуби някои компании и финансисти, след като Великобритания напусна Европейския съюз, в Лондон все още се намират най-големите банкови и капиталови пазари в Европа.

Процъфтяващият пазар отразява и разширяващата се привлекателност на района. Десетилетия наред той беше бастион на финансови и застрахователни компании. Сега технологични компании, включително Apple, TikTok и хиляди по-малки фирми, се борят за площи, привлечени отчасти от перспективата за лесен достъп до възможни инвеститори.

„Лондон като локация за международните компании изглежда наистина доказа своята устойчивост“, коментира Мартин Таунс, който управлява бизнеса с недвижими имоти за 45 млрд. долара на M&G. „Ситито възобнови нивото си на жизненост“, допълва той.

Ситито е район с исторически сгради и лъскави офис кули, разположен на терен от около 1,6 кв. км на северния бряг на река Темза. Тук се намират централата на Английската централна банка, Лондонската фондова борса и катедралата „Сейнт Пол“.

В този район започва са се оформя Лондон още по времето на Римската империя, останки от която и днес често са изравяни от строителните компании. Когато градът се превръща в основно място за правене на бизнес през Средновековието, изникват десетки браншови асоциации, известни като гилдии.

Canary Wharf, бившите докове, превърнати във финансов квартал в Източен Лондон, привлече банки през 90-те години на миналия век и началото на 21-и век с лъскавите си кули. Но историческото място за търговия в Лондон отново взема надмощие.

Наемите за модерни офиси в най-новите кули в Ситито нараснаха с над 50% от 2020 г. насам до над 1722 долара на кв. м, сочат данни на консултантската компания Cushman & Wakefield. За сравнение, офиси клас А на „Парк авеню“ в Ню Йорк, където се намират големи банки и хедж фондове, постигат наеми от около 1250 долара на кв. м.

Ситито привлече рекорден брой наемни сделки в по-широкия район миналата година, показват данните на Cushman. В Ню Йорк имаше сходна борба за висококачествени офиси след Covid.

City of London Corporation защити строителството на ново поколение небостъргачи, за да върне обратно компаниите. Местната власт, която съществува от векове, работи също за засилването на културната привлекателност на района, като подтикна строителните компании да включват обществени пространства и места за хранене. Централната локация на квартала и транспортните връзки са друг плюс за работодателите, които се опитват да насърчат служителите си да се върнат в офиса.

Ситито все пак е изправено пред предизвикателства. Лондонската фондова борса се бори с дългогодишен спад. Банките във Великобритания не успяват да се конкурират с американските след финансовата криза. И макар че е препълнен със служители в средата на седмицата, районът е лишен от част от оживлението си преди пандемията. Пътникопотокът все още е по-малък на повечето му метростанции.

Новите кули предизвикаха напрежение с организации за защита на културното и архитектурното наследство, които са притеснени от близостта на новите небостъргачи до исторически места като Лондонската кула. Планираните ограничения включват правила за опазване на гледките към „Сейнт Пол“.

Броят на небостъргачите с прозвища като „Корнишона“, „Рендето“ и „Уоки-Токи“, се увеличи значително през този век. Редица нови проекти, включително Undershaft, който ще бъде най-високата сграда в Западна Европа, получиха одобрение.

Новите кули няма да станат готови достатъчно скоро, за да предотвратят недостиг на офиси през следващите няколко години, казва Кевин Дарвиши, директор по наемната дейност в строителната компания Stanhope. Много компании са подписали краткосрочни договори след пандемията, отбелязва той, и някои вече търсят по-дългосрочни споразумения.

Главният изпълнителен директор на BlackRock Финк изрази съжаление от липсата на площи в Лондон след неотдавнашните придобивания на компанията за управление на активи, като заяви пред британския вестник Times по-рано тази година, че ще изгради собствен офис, ако може да го направи бързо. BlackRock има десет години до изтичането на наемния си договор за офиса близо до Bank of England и близки до компанията източници заявиха, че тя не бърза.

Новите офиси, предлагащи всички удобства, са особено на мода. Най-високата сграда в Ситито, Bishopsgate, разполага с ресторант на Гордън Рамзи на последния етаж и стена за катерене на прозореца на 25-ия етаж. Сред наемателите са Apple, Nasdaq и правната кантора Skadden.

В небостъргача Leadenhall наемателите, сред които правната кантора Kirkland & Ellis и застрахователната компания Chubb, имат достъп до сауни, фризьорски салон и киносалон. Сградата, с прозвището Gotham City поради дизайна си, вдъхновен от неоготиката, отвори врати миналата година и е напълно заета.

По-луксозните съоръжeния повишават наемите, което е накарало някои потенциални наематели да потърсят други места. От това печели Canary Wharf, който изпитваше затруднения след пандемията поради местоположението си извън града и остаряващите си кули.

След като съобщи, че ще се премести в Ситито, HSBC поднови неотдавна наемен договор за по-старата си централа в Canary Wharf, след като установи, че новата ѝ сграда няма да е удобна за всички.

Хедж фондовете са сред най-бързо растящите наематели в Ситито, съобщава консултантската компания Knight Frank, отразявайки разширяването на сектора в световен мащаб. Миналата година Citadel и сестринската ѝ компания Citadel Securities наеха предварително една трета от кули-близнаци в Ситито, които ще отворят врати през 2027 г. в голямо разширение на присъствието им в Лондон.

Американските правни кантори също се разширяват бързо. Те се стремят да се възползват от нарастването на сделките с участието на британски компании и да работят с бързо растящи клиенти от областта на частните капиталови инвестиции.

Патрик Сарч, партньор в компанията White & Case, казва, че екипът му от адвокати по сливания и придобивания се разраства, за да смогва с дейността, движена отчасти от американски купувачи, които търсят изгодни сделки на британския пазар. Правната кантора от Ню Йорк заела още два етажа от офис сградата си в Ситито преди две лета.

„Нашите адвокати са по-заети от всякога. Наемаме партньори, току-що завършили адвокати, хора по средата. В Лондон има война за таланти“, казва Сарч.