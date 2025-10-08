Офис пазарът в Европа на повратна точка - празните площи спадат, очаква се ръст на търсенето

Активността на офис пазара в Европа запазва своя възходящ тренд, като обемът на новонаетите площи през първото полугодие на 2025 г. е с 1,7% по-висок спрямо година по-рано и достига общо 5 млн. кв. м. Този ръст леко надхвърля средното ниво за последните пет години и подхранва умерено положителните нагласи за растеж в сектора. Данните са част от доклада за пазара на офис площи на международната консултантска компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield, представлявана в България от Forton.

„София е в крак с повечето тенденции, изтъкнати в най-новия доклад на Cushman & Wakefield за Европа. Основните параметри на пазара като новоотдадени площи, първокласни наеми, коефициент на свободни площи и доходност на инвестициите се движат в същата посока, а в някои случаи и с много сходно темпо, коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield | Forton.

"Например, през второто тримесечие на 2025 г. новоотдадените площи в столицата са нараснали с 4,6% на годишна база спрямо 2,3% в Европа. При наемите ситуацията е аналогична, в София отчитаме постепенно покачване в топ сградите в централната градска част в последните дванадесет тримесечия, докато в Европа това покачване е в ход от седемнадесет тримесечия. Отвъд сухата статистика и у нас, и на целия континент се наблюдава засилен стремеж на работодателите да увеличат времето, което служителите прекарват в офиса, за сметка на работата вкъщи“, допълва тя.

Свободните офис площи в Европа намаляват дела си през второто тримесечие на 2025 г., като той вече е малко под 9,7% – резултат, който може да се окаже повратна точка. С изключение на краткото подобрение през първото тримесечие на 2020 г., това е първият спад от третото тримесечие на 2019 г. насам или преди началото на пандемията. Общият обем на свободните площи е намалял с 0,4% до 31,3 млн. кв. м.

Празните офиси намаляват на над половината от пазарите

Над половината (56%) от наблюдаваните пазари в Европа отчитат намаление на свободните площи през тримесечието, в сравнение с 47% през четвъртото тримесечие на 2024 г. и 38% година по-рано. Все пак, тъй като много нови проекти се очакват да бъдат завършени през втората половина на годината, това може да окажe натиск в посока увеличение на свободните площи, ако краткосрочното търсене не се засили съществено.

Инвеститорите подхождат предпазливо към строителството на нови проекти. В края на второто тримесечие на 2025 г. общо 10,2 млн. кв. м офис площи са били в процес на изграждане, което е намаление от 17% спрямо предходната година. Същевременно, на фона на спада на новите проекти се наблюдава устойчив ръст на обема предварително отдадени офиси, който достига 47% – най-високата стойност от четвъртото тримесечие на 2015 г. насам. Потенциално тези развития биха могли да се превърнат в още един стимул за повишаване на наемите.

Стабилен ръст на наемите

Ръстът на наемите за първокласни офиси остава стабилен – 4,2% на годишна база. Нивата на Стария континент нарастват устойчиво вече 17 поредни тримесечия.

Доходността от първокласни офиси в Европа се понижава вече 4 поредни тримесечия. В края на второто тримесечие на 2025 г. тя е 5,4% в сравнение с 5,47% в началото на годината и 5,53% преди 12 месеца. Инвестициите в офис площи са се свили леко (-2% спрямо първата половина на 2024 г.) до 20 млрд. евро – доста под петгодишната средна стойност от 38 млрд. евро.

„Една положителна разлика, която се забелязва в България, е засиленият инвестиционен интерес и активност. Докато общият обем на инвестиционните сделки с офис активи в Европа през първата половина на 2025 г. се е свил с 2% на годишна база, у нас отчитаме ръст, който се измерва в пъти – тъй като първата половина на миналата година беше един от най-слабите инвестиционни периоди в страната, коментира Явор Костов управляващ партньор на Cushman & Wakefield | Forton.

Към средата на 2025 г. обемът на сделките с офис активи в България надхвърли 100 млн. евро“, допълва той.