Разходите за първокласни офиси в света са нараснали с 3,4% за година

През първото полугодие на 2025 г. разходите за първокласни офис площи в световен мащаб са нараснали с 3,4% на годишна база, сочат данни на консултантската компания Savills. Това увеличение се дължи на ръст от 0,9% на брутните наеми и от 0,8 на сто на разходите за оборудване през второто тримесечие на 2025 г., като търсенето в света на първокласни офис площи продължава.

По данни на Savills от 40 следени пазара 24 отчитат ръст на нетните ефективни разходи за наемателите през това тримесечие, което се дължи на повишаването на брутните наеми и на разходите за оборудване в първокласните сгради.

Северна Америка отбелязва най-голямото увеличение на общите разходи на наемателите през второто тримесечие със среден ръст от 1,4%. Нито един пазар в региона не отбелязва спад в разходите през това тримесечие, а само Сан Франциско, Лос Анджелис и Чикаго остават без промяна. Регионът продължава да се радва на широка привлекателност и силно търсене на първокласни офиси. Маями отбелязва значителен ръст на разходите от 3,4% през изминалото тримесечие и има най-високи нива на заетост сред основните пазари в САЩ.

В Азиатско-Техоокеанския регион ефективните разходи са останали като цяло непроменени през това тримесечие. Разликите в рамките на региона продължават да се проявяват в Азия, като ключовите пазари в континенталната част на Китай отчитат спадове. През второто тримесечие средните разходи на китайските пазари са намалели с 2,5%, тъй като доверието на бизнеса остава ниско, а предлагането на първокласни офиси – високо. Този спад контрастира рязко с други пазари в региона като Куала Лумпур, където се наблюдава ръст на разходите с 4,4%, подхранван от търсенето на качество сред технологичните компании и международните корпорации.

Европа и Близкият изток отчитат ръст от 0,8% на нетните ефективни разходи на наемателите през това тримесечие. Няколко пазара са надминали средния ръст, като Париж, Милано и Прага са отбелязали увеличение от над 2%. Прага е начело в региона с повишение от 3,1% на разходите, което се дължи до голяма степен на много ограниченото ново предлагане на пазара.

Според допълнителен доклад на Savills, който разглежда десетте най-големи наемни сделки на първокласни офис площи от гледна точка на размер в същите 40 града, консултантската компания е установила, че компаниите наемат все повече площи. 59% от сделките са свързани с разширяване в сравнение с 54% през втората половина на 2024 г. Само 8% от сделките, проследени през това полугодие, са свързани с намаляване на площите от организациите.

„Нетните ефективни разходи за първокласните офис пазари по света продължават да нарастват, докато броят на компаниите, които заемат повече площи, също се увеличава. Наемателите се насочват към най-добрите сгради, тъй като отдават приоритет на първокласни офис площи, за да привличат и задържат таланти, за да изпълнят ESG ангажиментите си и да оформят корпоративния си бранд“, коментира Рик Шухам, главен изпълнителен директор на отдела за глобални наематели в Savills.

„С продължаването на тенденцията за преминаване към първокласни офис площи, платформите за дигитално управление на имоти, интелигентните системи за достъп и ОВК, както и сензорите за заетост и проследяване на използването на пространството вече са стандарт на много световни пазари. Търсенето на технологии, които подобряват екологичните показатели на сградите, също е високо, особено сред наемателите в Европа, тъй като недвижимите имоти са изключително важен лост за намаляване на корпоративните емисии“, отбелязва Сара Брукс, асоцииран директор в екипа за световни анализи на Savills.