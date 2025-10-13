Спадът на имотния пазар в Китай тази година ще е много по-голям от очакванията

Очаква се имотният пазар в Китай да отбележи по-рязък спад от прогнозите през 2025 г. и да удължи свиването на сектора за пета поредна година, отлагайки надеждите за обрат на пазара, съобщава S&P Global Ratings в доклад, цитиран от CNBC.

Анализаторите прогнозират, че продажбите на нови жилища ще намалеят с 8% спрямо миналата година до между 8,8 трлн. юана и 9 трлн. юана (1,23 млрд.-1,26 млрд. долара).

Това е значително по-рязък спад от свиването с 3%, което големите рейтингови агенции прогнозираха през май. По онова време анализаторите очакваха търговската война и други източници на външна несигурност да тласнат Китай към по-силна подкрепа за сектора на недвижимите имоти, казва Едуард Чан, директор на отдела за корпоративни рейтинги на S&P Global Ratings.

Основната причина за по-слабите перспективи е, че нагласата на купувачите на жилища все още е много нестабилна, коментира Чан. „Затова правителството ще трябва да продължи да подкрепя сектора и търсенето, за да помогне за възстановяването на доверието на купувачите“, допълва той.

През септември 2024 г. властите в Пекин призоваха на среща на високопоставени представители да се положат усилия за спиране на спада на имотния пазар. Но след някои нови мерки от миналата година политическата инерция за увеличаване на подкрепата сякаш се забави.

S&P отбелязва, че лихвите по петгодишните заеми в Китай, които са бенчмарк за повечето ипотечни кредити, са намалели само с десет базисни пункта от началото на тази година спрямо свиването с 60 базисни пункта през 2024 г. Това е сигнал, че Пекин не смекчава политиката толкова агресивно, колкото преди въпреки спада на имотния пазар.

През август три от най-големите градове в Китай смекчиха ограниченията за покупките, за да позволят на купувачите да притежават повече от едно жилище, но ходът се отнасяше основно за имоти в не толкова желани околности на градовете, отбелязва S&P.

„Ако търсенето може да бъде стабилизирано първо в големите градове, особено в най-големите от тях, това вероятно ще спомогне за по-устойчивото възстановяване на търсенето“, коментира Чан.

Обратът продължава да убягва

Засега надеждите, че спадът на имотния пазар в Китай е достигнал дъното, изглеждат още по-далечни.

С прогнозите, че продажбите ще достигнат 9 трлн. юана или по-малко тази година, имотният пазар в Китай ще има наполовина по-малко продажби само за четири години спрямо сумата от 18,2 трлн. юана през 2021 г., пише S&P. Рейтинговата агенция очаква продажбите да намалеят с още 6%-7% през 2026 г., а цените на първокласните жилища да спаднат с 1,5%-2,5%.

През последните десетилетия купувачите на жилища в Китай купуваха апартаменти преди завършването им. Но тъй като строителните компании изпаднаха финансови затруднения, строителството беше забавено и това разтърси доверието на потребителите. Това накара властите в Пекин да обявят миналата година „бял списък“ за финансиране на одобрени недовършени проекти.

Към август довършените, но непродадени наличности от жилища са нараснали до 762 млн. кв. м спрямо 753 млн. кв. м през декември 2024 г., съобщава S&P.

„Правителството прави много, за да успокои хората, че получаването на апартаментите им вече не е проблем. Проблемът е, че общото търсене за страната като цяло изглежда по-слабо от очакванията ни“, пише Чан.

Занапред той прогнозира, че правителството ще се намеси, когато се появи слабост на пазара.

През август бяха смекчени някои ограничения върху покупките на жилища, а китайският премиер Ли Цян призна, че спадът на имотния пазар остава нерешен проблем и посочи необходимостта от още подкрепа.

На следващия месец продажбите на водещите сто строителни компании в Китай нараснаха с 0,4% на годишна база, отбелязва S&P, като цитира данни от бранша.

Строителните компании се опиттват да оцелеят, „крайният резултат може да бъде по-малък, но по-стабилен и устойчив сектор“, се казва в доклада.