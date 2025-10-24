Жилищата в Португалия са сред най-надценените в Европа

Цените на жилищата в Португалия са сред най-високите в Европа, а туризмът и кризата в строителния сектор са основните фактори за това, пише Euronews, като се позовава на доклад на Европейската комисия.

Цените на жилищата нараснаха значително в Европейския съюз през последните десет години, а Португалия е в списъка на страните, където имотите са най-надценени. Това показва докладът на Европейската комисия „Жилищата в ЕС: пазарни развития, основни фактори и политики“.

Между 2014 и 2024 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили средно с 50%, „но в Унгария, Литва, Чехия, Португалия, Естония, България и Полша номиналният ръст на цените на жилищата надвишава 200%“, се казва в доклада.

Причините за сегашното състояние на жилищния пазар в Европа включват по-високи лихвени проценти, търсене на жилища от по-богати семейства и инвеститори, ръст на краткосрочните наеми и липса на ново строителство.

На някои локации цените на жилищата се различават от действителната им стойност. Изследователите смятат, че повишаването на цените на жилищата над средната им реална стойност е най-силно изразено в Португалия.

„Смята се, че цените са надценени с около 35% в Португалия, която е единствената страна със значителен ръст на надценката през 2024 г.“, пишат те.

Туризъм и краткосрочни наеми

Съществуват редица причини за завишените цени на жилищата в Португалия и някои фактори са по-изявени от други. Според доклада на Европейската комисия туризмът и краткосрочните наеми са сред тях.

„Увеличаването на краткосрочните наеми в туристическите области е тясно свързано с повишаването на цените на жилищата и на наемите“, отбелязват изследователите.

Разрастването на платформи за споделени жилища като Airbnb наруши традиционния имотен пазар, тъй като допринесе за намаляване на предлагането на дългосрочни наеми.

„Съществуват нарастващи емпирични данни, които подсказват, че увеличаването на туризма като цяло и на платформите за споделени жилища в частност е допринесло за повишаването на наемите и на цените на жилищата в някои основни локации като историческите градски центрове“, се казва в изследването.

Португалия е сред страните членки на ЕС, където туризмът имаше „най-голямо въздействие върху цените на жилищата“, се отбелязва в доклада. Това е проблем и в страни като Испания, където свръхтуризмът е проблем в големи градове като Барселона.

Институционални инвестиции

В Португалия делът на общинските жилища е един от най-ниските в Европа. Жилищните имоти, притежавани, управлявани или субсидирани от правителството или местните власти, съставляват около 2% от общите наличности, сочи неотдавнашно изследване на University Institute of Lisbon (ISCTE).

Според доклада на Европейската комисия „в някои градски райони част от наличните жилища са притежавани от компании, а в дългосрочен план ниските лихвените проценти допринесоха за повишаването на търсенето от институционални инвеститори“.

В доклада се посочва, че институционалните инвеститори като застрахователни компании и пенсионни фондове „изиграха важна роля в нарастването на цените на имотите през последното десетилетие, особено в глобалните столици“. В Португалия пенсионните фондове „имат значителна експозиция“.

Проблемите около издаването на разрешения за строеж ограничават необходимото увеличаване на фонда от общински жилища. В страни като Португалия, Хърватия, Испания и Гърция „строителните разрешения са близо до историческо дъно“, сочи докладът.

Една от причините за това е тежката бюрокрация. „В повечето страни членки на ЕС има фиксирани крайни срокове за издаване на разрешение, вариращи от три седмици в Литва до 31 седмици в Португалия“.

В допълнение към това „процесът по издаване на разрешение в някои страни е обременен от сложни документални изисквания, които могат да създадат ненужно забавяне и административно бреме“. Според изследването опростяването на изискванията „може да допринесе за по-голяма ефективност“.

Празни имоти

Неясният брой празни имоти също ограничава наличностите от жилища в Португалия. Според доклада „проблемът с празните имоти представлява значително предизвикателство в ЕС, като се смята, че около една шеста от имотите в Европа са празни“.

И отново Португалия е на върха на класацията на страните с най-много празни имоти заедно с България, Румъния, Малта, Кипър и Унгария.

Жилищата са постоянна тема в португалската политика и навлякоха сериозни критики на правителствата през последно време, като протестите срещу нарастващите наеми и липсата на достъпни жилища стават обичайни.

Предлаганите мерки за справяне с проблема включват нови данъчни инициативи, насочени към строителството, които са отдавна искана крачка от сектора. ДДС ще бъде намален до 6% за строителство до 648 хил. евро. Ставката от 6% на ДДС ще се прилага и за жилища с наем до 2300 евро. С други думи стимулът ще се прилага за строителство на имоти под наем, които не надвишават стойността си.

Относно границата от 2300 евро за имотите под наем премиерът Луиш Монтенегро обясни, че решението се основава на „области с по-голям натиск“ като Лисабон, Порто и други общини, където средните цени са по-големи от този праг.

Повечето мерки са свързани с данъците и следователно зависят от одобрението на парламента, но има и редица промени в сектора на имотите под наем.

През юни Европейската комисия предупреди, че португалските правителства не са ефективни в реакцията си на жилищната криза и препоръча конкретни мерки като контрол върху наемите или ограничаване на някои наеми.