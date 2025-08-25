Opel се отказва от целта си до 2028 г. да продава само електромобили

Германският автомобилен производител Opel се отказа от плановете си до 2028 г. да продава само електрически превозни средства в Европа, предаде ДПА.

Базираната в град Рюселсхайм компания обяви днес, че докато търсенето на клиентите не се промени, ще продължи да разчита на настоящата си "многоенергийна" стратегия - доставка на превозни средства, задвижвани от батерии, plug-in хибридни превозни средства или автомобили с двигатели с вътрешно горене.

'Плановете да се продават само електромобили не е задължително да се ограничават до 2028 г., ако търсенето изисква друго", се казва в изявление на автомобилния производител след медийни съобщения за промяната в стратегията.

През 2023 г. главният изпълнителен директор на компанията Флориан Хютл обяви целта на Opel e да се превърне в изцяло електрическа марка в Европа до 2028 година.

Компанията, която е част от групата Stellantis, отчете свиване на рентабилността си през последните години, а плановете на Opel за изграждането на голям завод за батерийни клетки в завода на автомобилостроителя в град Кайзерслаутерн бяха отложени, припомня ДПА.

Независимо от това автомобилният производител продължава да произвежда електромобили на фона на положителните сигнали от пазара и политическите мерки в Германия, Франция и Великобритания.

Компанията обяви, че е готова за електрифицираната мобилност и е първият германски производител с изцяло електрифицирано портфолио от модели на пазара, допълва ДПА.

(БТА)