Китай има план за "стабилизиране" растежа на автомобилния си сектор

Китай обяви план за „стабилизиране“ на растежа в автомобилния сектор през следващите две години на фона на ожесточена ценова война между производителите и затруднения в износа, предаде AFP.

Планът предвижда забавяне на растежа на общите продажби на автомобили от 2025 г. нататък с цел постигане на ръст от 3% спрямо миналата година за общо около 32,3 млн. продадени автомобила. Това представлява спад в сравнение с ръста от 4,5%, регистриран между 2023 и 2024 г. от Китайската асоциация на автомобилните производители.

Въпреки това растежът трябва да остане значителен в сегмента на превозните средства с нови енергийни източници, за които се очакват продажби от 15,5 млн. броя през 2025 г., което представлява ръст от близо 20% спрямо 2024 г.

Планът, обявен от осем правителствени агенции за 2025 и 2026 г., има за цел да „засили разследванията на разходите и надзора на цените“, но също така да насърчи иновациите и да подкрепи вътрешното търсене, според китайската новинарска агенция Синхуа, която не предоставя повече детайли.

През последните години китайската държава инвестира значително в това да подкрепи развитието и производството на националната си индустрия за електромобили. Но ценовата война доведе до фалит на много новосъздадени предприятия, тъй като големите производители напълниха пазара с евтини автомобили, съчетани с атрактивни програми за обратно изкупуване.

По време на среща през юли висши китайски служители призоваха да се ограничи „нерационалната конкуренция” и да се насърчи „по-здравословно” развитие на сектора.

Китайските автомобилни производители трябва да посрещнат и предизвикателства, свързани с износа, особено към Европейския съюз, който през 2023 г. започна разследване спрямо Китай за нелоялна конкуренция.

По-рано тази седмица Мексико обяви законопроект, предвиждащ увеличаване на митата върху китайските автомобили до 50%, спрямо настоящия диапазон от 15% до 20%, което предизвика гнева на Пекин.

