Китайските марки засенчват Renault по продажби в Европа

Август се оказа положителен месец за европейския пазар на нови леки автомобили. Изчисление на JATO Dynamics показва, че през август в Европа са регистрирани общо 790 177 нови коли, което е с 5% повече спрямо същия месец на 2024 г.

Ръстът, наблюдаван на пазара през миналия месец, може отчасти да се обясни с увеличените регистрации на електрически превозни средства с батерии (BEV). Тези продажби нарастват с 27% в сравнение с август 2024 г.

По този начин пазарният дял на BEV достига рекордните 20,3%, което е увеличение с 3,6 процентни пункта.

От началото на годината в Европа са регистрирани 1,54 милиона BEV.

Плъгин хибридните превозни средства (PHEV) записват още по-впечатляващ месец. През август са регистрирани 83 900 коли с това задвижване, като обемите се увеличават с 59% на годишна база, а пазарният дял на PHEV расте до 10,6%.

Изправени пред по-високи мита върху вноса на BEV в Европа, китайските автомобилни марки сега засилват присъствието си в сегмента на PHEV. Регистрациите им се увеличават от едва 779 броя през август 2024 г. до 11 064 превозни средства миналия месец, като BYD вече се нарежда на осмо място по продажби при това задвижване в региона.

Над 43 500 коли са регистрирани от китайски автомобилни марки през август – увеличение от 121% на годишна база. Тези обеми надхвърлят продажбите на редица големи европейски марки.

Комбинираните регистрации на китайските автомобилни марки за миналия месец засенчват продажбите на Audi (41 300 броя) и Renault (37 800 броя).

Все пак при BEV Volkswagen се нарежда на първо място по продажби с 16 523 превозни средства (45% ръст), следвана от Tesla с 14 753 регистрации (23% спад) и BMW с 13 018 регистрации (7% ръст).