Volkswagen няма да строи завод на Audi в САЩ, ако Вашингтон не намали митата

Volkswagen AG няма да продължи с изграждането на планирания завод на Audi в САЩ, освен ако не бъдат намалени автомобилните мита. Това коментира главният изпълнителен директор на компанията Оливер Блуме пред германския в. Handelsblatt.

Audi обмисля изграждането на американски производствен обект от 2023 г., припомня Bloomberg. Компанията беше насърчена от субсидиите, които щяха да направят инвестицията икономически жизнеспособна.

Сметките обаче излязоха криви, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи мита на европейските производители на автомобили.

Според Bloomberg митническите бариери са стрували на Volkswagen 2,1 млрд. евро през първите девет месеца на 2025 г.

„При непроменена митническа тежест големи допълнителни инвестиции не могат да бъдат финансирани“, коментира Блуме пред германския вестник.

„Намаляване на разходите в краткосрочен план и надеждни бизнес условия в дългосрочен план са това, от което се нуждаем“, добавя той.

Въпреки насрещния вятър, Блуме очертава „стратегия за бъдещето“ за американския бизнес на Volkswagen. По думите му възможностите за растеж остават, но по-ранната цел за достигане на 10% пазарен дял вече не е реалистична.

Ръководството на производителя на автомобили е в процес на проучване във връзка с петгодишния си кръг на планиране, който е редуциран до 160 млрд. евро от 180 млрд. евро преди две години.

Volkswagen изготвя годишен бюджет за разходи за фабриките, моделите превозни средства и инвестициите нови технологии. Очаква се планът да бъде представен през март, когато компанията публикува и годишните си финансови резултати.