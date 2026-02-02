Продажбите на Tesla спадат до тригодишно дъно във Франция и се сриват с 88% в Норвегия

Спадът в продажбите на Tesla Inc. в Европа продължава и през новата година, сривайки се на два от водещите пазари за електромобили в региона, предава Bloomberg.

Продажбите на автомобилния производител във Франция са се свили с 42% миналия месец до едва 661 автомобила, което е най-ниското ниво от повече от три години, съобщи френската автомобилна асоциация PFA. В Норвегия - единственият пазар в Европа, където Tesla се представи добре миналата година - продажбите са се сринали с 88% през януари.

Търсенето на автомобили Tesla спадна в голяма част от континента през 2025 г., отчасти като отражение на негативната реакция срещу работата на главния изпълнителен директор Илон Мъск за администрацията на американския президент Доналд Тръмп и подкрепата му за десни фигури в страни като Германия и Великобритания. Tesla също така се сблъсква с все по-голяма конкуренция в Европа както от местните производители, водени от Volkswagen AG и Stellantis NV, така и от китайски производители, включително BYD Co.

Франция беше третият по големина пазар за продажби на електромобили в Европа през миналата година след Германия и Великобритания. През януари обаче Tesla е продала по-малко автомобили там от марките Cupra на Volkswagen AG или Jeep на Stellantis NV.

Основното изключение от тенденцията при Tesla за по-ниски продажби на Стария континент през миналата година беше Норвегия, където те се повишиха с 41%, отчасти поради бързането на потребителите да закупят автомобили преди влизането в сила на регулаторни промени. Миналия месец норвежкото правителство затегна правилата за освобождаване от данък добавена стойност (ДДС), което доведе до спад на общите продажби в сектора със 76% през януари.

Според Европейската асоциация на автомобилните производители (АСЕА) през 2025 г. продажбите на Tesla в цяла Европа са се свили с 27%, въпреки че регистрациите на електромобили в цялата индустрия са скочили с 30%.