Печалбата на Tesla засенчи прогнозите, но съмненията за нейното бъдеще остават

По време на представянето на своя последен тримесечен отчет Tesla Inc. обяви редица промени в своята стратегия за развитие и растеж, включително промяна в продуктовото портфолио и мащабни инвестиции в изкуствен интелект, съобщава Bloomberg.

Американският производител на електромобили отчете коригирана печалба на акция за четвъртото тримесечие на 2025 г., която засенчва прогнозите на анализаторите. Tesla реализира печалба от 50 цента на акция, което е с пет цента повече от пазарните очаквания. Резултатът прекъсва поредица от четири последователни тримесечия, в които печалбата разочарова анализаторите.

Като част от новата промяна в стратегията Tesla спира производството на Model S, луксозният седан, който струва около 95 000 долара в САЩ, и това на SUV-а Model X, който се продава за около 100 000 долара. Двата модела се произвеждат в значително по-малки обеми спрямо Model 3 и Model Y.

По-добрата от очакваното печалба помага на Tesla да компенсира разочарованието, произтичащо от постоянния спад в продажбите на автомобили. По-рано този месец компанията отчете 9% спад в доставките през 2025 г. Този спад се задълбочи през четвъртото тримесечие, когато продажбите се свиха с 16% на годишна база.

Миналата година бе белязана от охладен и пренаситен пазар на електромобили, края на данъчните стимули за електромобили в САЩ, както и негативна реакция срещу поляризиращата политика на Мъск и ролята му в администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Размерът на инвестиционния план на Tesla за 2026 г. изненада анализаторите. Източник: Bloomberg

Приходите от продажби на регулаторни кредити спадат с 22% през четвъртото тримесечие, което показва как доходоносният поток се изчерпва. Компанията получава плащания от конкуренти, които надвишават федералните стандарти за разход на гориво за своите автопаркове. Тези приходи намаляха, след като администрацията на Тръмп премахна санкциите за автомобилните производители, които не са спазили стандартите.

Поради по-ниските приходи от регулаторни кредити и спада в доставките на автомобили, приходите на Tesla за 2025 г. се свиват за първи път.

Отделно, компанията отчете 1,1 млн. активни абонати за своя софтуер за подпомагане на водача Full Self Driving (FSD) - близо 40% повече спрямо същото време на предходната година. Софтуерът, който в момента не се счита за такъв, който осигурява пълна автономност, вече ще бъде достъпен само с абонамент, считано от 14 февруари.

Tesla заяви, че възнамерява да разшири бизнеса с роботизирани таксита до градове като Далас, Хюстън, Финикс, Маями, Орландо, Тампа и Лас Вегас през първата половина на тази година.

Tesla пусна своята услуга с роботаксита в Остин през юни. По-рано този месец компанията започна да внедрява „няколко“ автономни коли без човешко наблюдение в Остин. Превозните средства работеха с човешки надзорници за безопасност на предните седалки. Този важен етап е дългоочакван и главният изпълнителен директор Илон Мъск обещаваше, че ще се реализира в края на миналата година.

Компанията управлява и услуга за споделено пътуване чрез същото приложение в района на залива на Сан Франциско, която не се счита за напълно автономна и предлага шофьори на предната седалка. Tesla също така е спечелила разрешителни за тестване на услугата в Невада и Аризона.

Планове за развитие

Tesla Inc. планира да похарчи 20 млрд. долара само тази година за рационализиране на гамата си от електрически превозни средства и пренасочване на ресурси към роботика и изкуствен интелект като част от мащабен набор от промени, които отдалечават компанията от корените ѝ като производител на автомобили.

„Правим много, много големи инвестиции“, заяви по време на конферентен разговор Мъск, след като Tesla публикува отчета си за четвъртото тримесечие.

Мерките включват и ново споразумение за инвестиране на 2 млрд. долара в стартъпа на Мъск xAI и дискусии за потенциално изграждане на съоръжение за производство на полупроводници. Те подчертават амбициите на Tesla да се преориентира към изкуствен интелект, технологии за автономни коли и роботи за сметка на бизнеса с автомобили, който преживя две години на спад и е изправен пред още предизвикателства през 2026 г.

Инвеститорите широко подкрепиха преосмислянето, въпреки че много от новите бизнес линии остават далечни и с несигурни перспективи. Нито спадът в продажбите на електромобили, нито по-добрата от очакваното печалба на Tesla успяха да спечелят отново доверието на инвеститорите.

Според отчета, Tesla е постигнала споразумение за придобиване на привилегировани акции като част от последния кръг на финансиране на xAI. Компаниите също така сключиха „рамково споразумение“, за да укрепи отношенията си със стартъпа и да „подобри способността на Tesla да разработва и внедрява продукти и услуги с изкуствен интелект във физическия свят“.

Въпреки че Мъск вече е изразявал подкрепа за инвестициите на Tesla в xAI, решението е изненадващо, след като неуспешното гласуване на акционерите на годишното събрание на автомобилния производител през ноември помрачи перспективите. Повече от акционерите на Tesla гласуваха за необвързваща мярка, насърчаваща подобна инвестиция, но големият брой въздържали се показа, че мярката не се приема. Въпреки това Tesla заяви, че ще продължи да проучва възможността.

Двете компании, които са ръководени от Мъск, вече работят заедно. Tesla продава своята система за съхранение на енергия Megapack на xAI, а чатботът Grok на стартъпа е интегриран в някои автомобили на Tesla.