Позицията на Германия като автомобилен център може да бъде заличена

Позицията на Германия като център на автомобилостроенето рискува да бъде заличена, тъй като инвестициите и работните места се изместват в чужбина, предупреди Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA), цитирана от Ройтерс.

Тя призова правителството в Берлин и Европейската комисия (ЕК) да се съсредоточат върху мерки, които стимулират растежа.

„Германия преживява огромна криза като бизнес дестинация“, заяви президентът на VDA Хилдегард Мюлер, цитиран от Ройтерс.

Проучване на VDA сред малки и средни германски предприятия, представено от Мюлер, показва, че 72% от компаниите планират да намалят инвестициите си в Германия, като ги преместят в чужбина (28%), отложат ги (25%) или ги прекратят напълно (19%).

„Тези инвестиционни решения вече оказват влияние върху данните за заетостта“, посочва още Мюлер.

Проучването е проведено през втората половина на януари.

Малко под две трети от 124-те анкетирани компании са съкратили работни места в Германия през миналата година. В момента 49% от фирмите съкращават работни места в страната, в сравнение със само 7%, които правят това в чужбина.

Германските доставчици на автомобилни части са изправени пред намаляващи поръчки, силна конкуренция и труден преход към електрически превозни средства и софтуер, тъй като водещи производители на автомобили като Volkswagen и Mercedes свиват разходите, за да запазят някаква рентабилност. Това се отнася и до големи доставчици като Bosch, ZF и Aumovio.

Броят на работните места в автомобилната индустрия на Германия достига най-ниското си ниво от 2011 г. насам, показват правителствени данни, представени през ноември.

Мюлер заяви, че загубата на работни места ще има и политически последици, добавяйки, че крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) е насочена към бизнеси, където работниците нямат сигурна работна среда.

„Миграцията на инвестиции и работни места няма да остане без последствия за просперитета на страната ни и за нейната социална и политическа стабилност“, предупреждава Мюлер.

Тя разкритикува пакета от мерки на Европейския съюз (ЕС) в подкрепа на европейските производители на автомобили, докато преминават към електрически автомобили и по-екологично производство.

„Като автомобилна нация, ние категорично не можем да бъдем доволни от настоящите предложения“, посочва Мюлер, призовавайки за пазарно обусловени стимули вместо регулаторни задължения.

VDA повтаря призивите на германските производители на автомобили за гъвкавост в целите на ЕС за преминаване към електрически превозни средства.