Германия призова ЕС за смекчаване на правилата за колите с двигатели с вътрешно горене

Управляващата коалиция в Германия иска да разхлаби правилата за постепенна забрана за продажба на нови леки коли с двигатели с вътрешно горене в Европейския съюз (ЕС), тъй като Берлин се стреми да облекчи натиска върху своята автомобилна индустрия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Bloomberg.

Консерваторите на Мерц и партньорите в лицето на социалдемократите искат ЕС да разреши продажбата на плъгин хибриди, електрически автомобили с удължен пробег, които притежават и двигатели с вътрешно горене, както и „високоефективни“ конвенционални превозни средства след 2035 г., когато забраната трябва да влезе в сила, посочи Мерц по време на пресконференция в Берлин.

Управляващите партии разбират „колко несигурна е ситуацията в автомобилната индустрия“, изтъкна канцлерът, добавяйки, че планира да изпрати писмо до председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, за да настоява за разглеждане на позицията на страната.

„Именно на фона на този процес на вземане на решения в Германия, аз искам от Комисията да преразгледа разпоредбите на ЕС за автомобилния парк като ключова стъпка в определянето на курса за бъдещето на Европа като център на автомобилното производство“, изтъква Мерц.

Volkswagen AG и други автомобилни компании в Германия се сблъскват с търговски смущения в лицето на митата на САЩ, засилена конкуренция в Китай и охладено търсене в Европа. Техните проблеми доведоха до съкращения на десетки хиляди работни места в бранша.

Ситуацията допълнително оказва натиск върху администрацията на Мерц, която се стреми да съживи икономическия растеж на Германия на фона на редица вътрешни и геополитически предизвикателства, включително разпадаща се инфраструктура, застаряваща работна сила и войната на Русия в Украйна.

Като родина на съвременния автомобил, Германия приема колата като символ на национална гордост, докато крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) използва нарастващото безпокойство, като се противопоставя на прехода към електрически превозни средства.

Мерц, който трябваше да преодолее първоначалната съпротива от страна на социалдемократите, заяви, че целта на позицията на неговото правителство е да защити Германия и нейните автомобилни производители от санкции за нарушаване на правилата за емисиите, като същевременно поддържа „конкурентоспособността на автомобилната индустрия, без да се прави компромис с климатичните цели“.

„Нашата обща цел трябва да бъде постигането на благоприятни за иновациите и технологично неутрални разпоредби, които съчетават опазването на климата и индустриалната конкуренция“, подчерта Мерц.