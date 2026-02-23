T&E: ЕС трябва да накара компаниите да направят по-екологични своите автопаркове

Европейският съюз (ЕС) трябва да накара компаниите да включат по-екологични превозни средства в своите автопаркове и да изключи от квотите колите с ниски нива на емисии и плъгин хибридите, заяви екологичната група Transport & Environment, цитирана от Ройтерс.

През декември Европейската комисия (ЕК) предложи държавите от ЕС да въведат нови квоти за корпоративни автомобили и микробуси с ниски или нулеви нива на емисии от 2030 г., след като дългите преговори с индустрията доведоха до план за отмяна на ефективната забрана за продажба на нови автомобили с двигател с вътрешно горене от 2035 г.

В нов документ T&E иска целите да се стремят към това превозните средства с нулеви емисии - които включват изцяло електрически и водородни модели - да съставляват 69% дял от корпоративните автопаркове до 2030 г., в сравнение с 45% по настоящи оценки, и че изключват превозните средства с ниски емисии и плъгин хибридите.

Групата твърди, че реалните емисии на плъгин хибриди, които могат да се захранват с електричество или изкопаемо гориво, са по-високи от стойностите, показани от регулаторните тестове, особено след като шофьорите на служебни автомобили получават карти за гориво и нямат стимул да зареждат батерията.

Според прогнозите, корпоративните продажби на плъгин хибриди ще се увеличат повече от два пъти за четири години с настоящото предложение.

ЕС би могъл да постигне целта за дял на електромобилите над половината от общите продажби, която си е поставил за цел до 2030 г., и да подкрепи производителите на автомобили, ако затегне правилата, закупени от големи компании, изтъква T&E.

Документът добавя, че ЕС трябва да се придържа към плана за премахване на субсидиите за бензинови и дизелови служебни автомобили, които възлизат на над 42 млрд. евро годишно, и да ограничи данъчните облекчения за електрически превозни средства, произведени в Европа, за да помогне на местните производители на автомобили.

„В интерес на европейската автомобилна индустрия е това да се направи както трябва“, заяви Софи Гранде-и-Родригес от T&E.

Настоящото предложение на ЕК би довело до 1,2 милиона допълнителни продажби на електрически автомобили, произведени в ЕС, през 2030 г., но би се възползвало предимно от вече съществуващите пазарни тенденции и не би достигнало настоящите траектории в Белгия, Дания, Финландия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Швеция, посочва T&E.

По-амбициозните цели за корпоративните автопаркове, които представляват около 60% от новите автомобили и 90% от новите микробуси на европейския пазар, биха увеличили този обем до 1,9 млн. броя, заключва групата.