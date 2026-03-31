BAIC стъпва на българския пазар с амбициозни планове

България се превръща в поредния пазар, в който навлиза един от най-големите китайски автомобилни производители в лицето на BAIC Group. Този ход не е изолирано събитие, а поредното доказателство за мащабната офанзива на китайските марки към Европа, задвижвана от стремежа за глобално разширяване и значително ценово предимство пред утвърдените европейски конкуренти.

Вносител на BAIC за България е Терона Ауто ООД, която ще развива дейността на марката и ще работи активно по изграждането на дилърска мрежа и устойчиво пазарно присъствие.

BAIC, чието пълно име е Beijing Automotive Group Co. Ltd., изгражда своето присъствие през десетилетията, като нейната история започва от 1958 г., когато е основана Beijing Automotive Works – производител на първия лек автомобил в Китай. През годините компанията преминава през редица ключови етапи, включително създаването на първия китайски офроуд автомобил през 1966 г. и първото съвместно автомобилно предприятие в страната с American Motors Corporation през 1983 г. Този опит в международните партньорства се затвърждава през 2002-2003 г. със създаването на съвместни дружества с Hyundai и Daimler-Chrysler, въвеждайки световни стандарти в дизайна и производството. Придобиването на интелектуалната собственост на Saab през 2009 г. допълнително подсилва технологичните възможности на BAIC.

С присъствие в над 90 държави и територии, BAIC е утвърден глобален играч, включен в класацията Fortune Global 500 в 12 поредни години и заемащ 192-ро място към момента. С продадени 37,4 милиона превозни средства по света, компанията развива всеобхватен автомобилен бизнес, покриващ от леки и тежкотоварни превозни средства до производство на части, логистика и мобилни услуги.

Навлизането на BAIC в България е част от по-широката стратегия на китайските производители да се утвърдят на европейския пазар. Тоз план е подкрепен от амбициозната тригодишна инициатива на групата, която цели глобални продажби от 3 млн. автомобила, от които 300 000 извън Китай и 80 000 конкретно в Европа.

Управителят на вносителя Терона Ауто, Иван Мишинков, както и техническият директор на BAIC България, Георги Запрянов, представиха визията на компанията за развитие в България и моделната гама, която ще бъде достъпна за българските потребители. Те подчертаха предимствата на различните предложения спрямо конкуренцията и ясно заявиха намерението на BAIC за изграждане на силно присъствие на българския пазар.

Продуктовата гама на BAIC за България включва разнообразие от модели, насочени към различни потребителски сегменти. Тук изпъкват SUV автомобилите X35, X55 II, X75, офроудърите BJ30, BJ40 Pro и BJ60, както и компактният седан U5 PLUS.

Важен аспект от пазарната стратегия е осигуряването на пълно покритие от резервни части и качествено следпродажбено обслужване, което е от решаващо значение за изграждането на доверие у българските потребители.

Ключов фактор за успеха на BAIC в Европа е ценовото ѝ предимство. Благодарение на по-ниските производствени разходи в Китай, мащабната верига на доставки и държавната подкрепа, китайските производители успяват да предложат автомобили с конкурентни характеристики и оборудване на цени, значително по-ниски от тези на европейските марки.

Навлизането на BAIC в България чрез дистрибуторския опит на Терона Ауто е ясен сигнал за нарастващото влияние на китайската автомобилна индустрия в Европа. Със своите амбициозни планове, разнообразна продуктова гама и ценови предимства, BAIC е готова да се бори за позиция на българския пазар, отваряйки нова глава в историята на автомобилния сектор в страната.

