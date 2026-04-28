Печалбата на BYD спада с най-бързия си темп от 2020 г. насам, засегната от слабите продажби в Китай и засилващата се конкуренция, съобщава Ройтерс.

Най-големият производител на електрически превозни средства в света по пазарен дял е притиснат от редица конкуренти, включително Geely и Leapmotor на родния пазар.

Нетната печалба на BYD за първото тримесечие спада с 55,4% до 4,1 млрд. юана (599,46 млн. долара), което представлява влошаване спрямо 38,2% понижение за четвъртото тримесечие.

Приходите се свиват с 11,8% до 150,2 млрд. юана, удължавайки низходящата серия за трето поредно тримесечие.

„BYD се нуждае от последователно увеличение на обема на продажбите на вътрешния пазар през второто тримесечие и от по-устойчиво възстановяване на пазарния дял през третото тримесечие, за да се подобрят общия резултат“, коментира Юджийн Сяо, анализатор в Macquarie Capital.

Натискът върху компанията се засилва, тъй като Китай намалява субсидиите за търговия с електрически автомобили и плъгин хибриди. Общите продажби на BYD намаляват за седми пореден месец през март въпреки устойчивия силен растеж при доставките в чужбина.

Тъй като продажбите на родния пазар са изправени пред продължителен спад, BYD агресивно се насочва към международните пазари с фокус върху напредналите технологии и локализираното производство.

Компанията заяви, че е уверена в постигането на целта си за продажби в чужбина през 2026 г. от 1,5 млн. превозни средства или повече, което предполага ръст от над 40% спрямо обемите през 2025 г.

В стремежа си да си възвърне технологичното предимство, BYD се фокусира върху усилията за разработване на технология за ултрабързо зареждане, целяща да привлече шофьори, лоялни към бензиновите автомобили, като облекчи притесненията относно времето за зареждане.

BYD стартира приема на поръчки за своя електрически SUV Datang на автомобилното изложение в Пекин в края на миналата седмица, присъединявайки се към нарастващия списък от китайски производители на автомобили, насочени към по-високия сегмент.