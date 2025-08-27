Най-новият американски завод за автомобили подчертава роботизацията в индустрията

В новия монтажен завод на Hyundai Motor Group роботите изпълняват широк набор от задачи. Те местят материали, монтират врати и извършват почти всички заварки по превозните средства. Кучета роботи, оборудвани с множество камери, подскачат по пода, за да инспектират частично сглобени електромобили Ioniq, пише Wall Street Journal.

Фабриката, която отвори врати в края на миналата година близо до Савана, щата Джорджия, разполага със 750 робота. Около 1450 души работят рамо до рамо с тях. Това съотношение от приблизително 2 човека към 1 робот е по-високо от средното за автомобилната индустрия в САЩ - 7 към 1.

Хората все още са движеща сила при много фабрични задачи. Те следят за неравности по конструкцията, които трябва да се изгладат, и за парчета от облицовката, които се нуждаят от подмяна. Навеждат се на места, до които роботите не могат да достигнат, за да завинтят седалките и да прикрепят амортисьорите.

Главният изпълнителен директор на Hyundai Motor Co. Хосе Муньос заяви, че фабриката е проектирана така, че роботите да изпълняват задачи, които са опасни, повтарящи се или физически взискателни. На хората остава да отстраняват неизправности, да следят за качеството и да използват опита си в производствения процес.

„Не се опитваме да сведем до минимум човешкото участие – опитваме се да увеличим максимално човешкия потенциал“, подчертава Муньос.

Никой робот не може да свърши работата на Юнис Юманс. Тя работи на линията за довършителни работи по метала във фабриката, като оформя вдлъбнатини, шлайфа пропуснатите от роботите места и премахва лепило и прах от прясно заварените рамки на превозните средства, преди те да бъдат откарани до бояджийския цех.

Компанията се е ангажирала да осигури работа на 8500 души в завода в Елабел до 2031 г. като условие за предоставения от американското правителство пакет на стойност 2 млрд. долара. Но някои нови служители, обезпокоени от широкото присъствие на роботите в завода, се питат колко дълго ще могат да запазят работата си.

Салем Елзуей, който пише книга за историята на индустриалните роботи, казва, че тези работници имат право да се тревожат.

„В момента, в който хората станат по-скъпи, по-непокорни, автоматизацията ще се засили“, предупреждава той.

Роботите навлизат на работното място

Епохата на индустриалната роботика започва през 1961 г., когато General Motors инсталира машина, наречена Unimate, във фабрика в Ню Джърси, програмирайки я да разтоварва горещи части от преса за леене под налягане. Unimate се превръща в сензация, като попада в предаването The Tonight Show, където налива бира от кутия в чаша и дирижира музикален оркестър.

Впоследствие GM оборудва фабриките си с повече роботи, но натискът за автоматизация предизвика негативна реакция сред работниците. През 1972 г. профсъюзът United Auto Workers започва стачка в завод в Лордстаун, щата Охайо, заявявайки, че хората не могат да се справят с темпа, зададен от машините.

Автомобилната индустрия днес е силно роботизирана, особено в родината на Hyundai, Южна Корея. Страната се сблъсква с ниска раждаемост, което спомага за приемането на машините, коментира Сузане Билер, генерален секретар на Международната федерация по роботика.

В САЩ има над 400 хил. незаети работни места в производството, но Hyundai заяви, че фабриката в Елабел изпълнява целите за персонал. Базовото почасово възнаграждение от 23,66 долара за работници на начално ниво е значително по-високо от заплащането за сравними работни места в района, посочва Брент Стъбс, главен административен директор на завода.

Новите служители се явяват във финансиран от държавата център за обучение, за да научат програмиране – предпоставка за усвояване на метода за контрол на робот, който е натоварен със задачата да заварява.

Стажантите се учат и да работят със собствените си очи и ръце. Те проверяват завършен автомобил за драскотини, пролуки по вратите и други несъвършенства.

Група от 20 новоназначени служители, преминали наскоро обучението, споделят различни мнения за работата. Някои се опасяват, че ще бъдат обвинени, ако робот направи грешка. Други смятат, че роботът в крайна сметка ще им отнеме работата.

Стефани Редмон, която се мести от Хюстън, за да работи във фабриката, изтъква, че е ентусиазирана да се присъедини към високотехнологичния завод след кариера в търговията на дребно.

Робокучета и хуманоидни роботи

Човешката работна сила е изместена от машините в голяма част от завода на Hyundai. Подвижни роботизирани ръце преместват стоманени плочи през преси, които ги щанцоват в части от рамата. Множество роботи заваряват тези части заедно, без присъствието на човек.

Едва когато колите излязат от бояджийския цех, хората поемат работата. Стотици работници са разположени на две линии, където се добавят седалките, таблата и другите компоненти.

Наред с роботизираните кучета, известни с името Spot, Hyundai планира да внедри и хуманоидни роботи, познати като Atlas, които разполагат с ръце, крака и пръсти. Производителят на роботи Boston Dynamics, в който Hyundai притежава контролен дял, публикува видеоклипове, показващи как Atlas сортира и пренася части.

Хората в завода на Hyundai носят основна отговорност за контрола на качеството както по време на монтажната работа, така и след завършването на автомобила. Финалната проверка се извършва на писта извън фабриката, където колите Ioniq пристигат за тестово шофиране.

Чико Мърфи, ръководител на екипа, отговарящ за пистата, управлява Ioniq 9 по настилка, осеяна с неравности. Той проверява спирачките, спирайки на върха на стръмен хълм, след което ускорява по права отсечка. Мърфи и колегите му понякога откриват проблеми, които трябва да бъдат решени, преди автомобилът да е готов за продажба, разказва служителят.

Той смята, че докато хората управляват колите, те ще искат други хора да валидират тяхната изправност.

„Мисля, че им харесва да знаят, че има човек“, изтъква Мърфи. „Това ги кара да се чувстват малко по-сигурни, отколкото просто да разчитат на някаква машина“.