Електромобилите като източник на енергия – бизнесът надушва нова ниша

ChargePoint представи зарядна станция, която ще насочва енергия към и от превозните средства, давайки възможност на компаниите да продават излишното електричество

12:00 | 09.09.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

През последните няколко години операторите на зарядни станции, компаниите за доставки по домовете и търговските центрове се стремят да разширят своята зарядна инфраструктура, за да захранват повече електромобили. Други представители на бизнеса обаче искат да помогнат на шофьорите да връщат излишната енергия обратно към мрежата, пише Bloomberg.

ChargePoint Holdings Inc., компания, базирана в Силициевата долина, която управлява приблизително 35 хил. станции за бързо зареждане в САЩ, обяви нов вид станция, която ще насочва енергия към и от превозните средства, за разлика от по-голямата част от зарядните устройства, които черпят електричество от мрежата.

ChargePoint се надява, че ще привлече компании, които управляват големи автопаркове, като им предостави възможност да продават енергията от батериите на превозните средства.

„Ще започнем да преминаваме към електрически автопаркове и ще намалим разходите директно – без стимули, без данъчни облекчения, без субсидии – в сравнение с автопарка от коли с двигатели с вътрешно горене“, посочва главният изпълнителен директор Рик Уилмър.

Зарядните станции отдавна са насочени към обслужване на корпоративните автопаркове, като например компании за доставка, за споделено пътуване и строителни предприемачи, които обикновено имат голямо и предвидимо търсене на енергия.

ChargePoint смята, че следващата фаза на конкуренцията при зареждането ще бъде да се помогне на тези компании да извлекат финансови ползи от своите превозни средства. Когато колите са в покой и имат излишна енергия в батериите, те могат да осигурят малка част от приходите или поне да помогнат за захранването на близките сгради. Често тези автопаркове са в покой в ​​края на работния ден, точно когато търсенето на енергия е най-високо в стандартната мрежа.

В същото време много компании се стремят да генерират и съхраняват електроенергия на място, за да се предпазят от прекъсвания, да управляват цените на електроенергията в зависимост от времето на потребление или да се изключат напълно от мрежата. Тези обекти вече ще могат да се възползват от превозните средства като част от енергийния си микс, изтъква Eaton Corp., компания за управление на енергията, която си партнира с ChargePoint по новата система за зареждане.

Станциите, които ChargePoint нарича Express Grid, също така ще използват електроенергия, генерирана на място, например от слънчеви панели или вятърни турбини.

Компаниите „добавят разпределени енергийни ресурси като слънчева енергия, съхранение на енергия и вятър“, коментира Пол Райън, вицепрезидент и генерален мениджър на енергийния преход в Eaton. „Сега имате електрически превозни средства, които са батерии“, добавя той.

Разбира се, не всички комунални услуги могат или ще приемат електричество от нещо, което не е електроцентрала. По подобен начин много от днешните електрически превозни средства могат само да приемат енергия, без да я пращат в обратната посока – процес, известен като двупосочно зареждане. Например, електрическият пикап на Ford Motor Co., F-150 Lightning, може да разрежда батерията си, но електрическият кросоувър на компанията, Mustang Mach-E, няма тази възможност.

Все пак много анализатори очакват двупосочното зареждане скоро да достигне голям мащаб на пазара на електрически превозни средства. С климатичните промени и нарастването на енергоемките центрове за данни, американските фирми за комунални услуги се надпреварват да си набавят електричество по всякакъв начин.

Последна актуализация: 12:03 | 09.09.25 г.
Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 0 rate down comment 1
zelka007turbo
преди 11 минути
До: 0pk ... Тцъ , новичка . Последният дизел го продадох по ковида ... Само бусовете ми са дизел .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 1
0pk
преди 1 час
До: zelka007turbo ти купи ли си вече електричка на 10г. или все още зареждаш дизела до горе без да се замисляш? Щото гледам, че са пълни автокъщите с тесли на много достъпни цени, но не виждам голям наплив на клиенти. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 12
zelka007turbo
преди 2 часа
До: Един Българин ... цената зависи от договорът ти с доставчика , от наличието на специфичен електромер , ама вие не щете да се либерализирате , искате си енергото ... :))) ... а това как една батерия на съвременен електрически автомобил си заминавала за 4 години е меко казано изключително неграмотно твърдение ... !! ... Не ви ли прави впечатление , че по улиците на големите ни градове има електрички на по 10г , които всеки ден се карат и зареждат ?! хем са със старото поколение батерии ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 14 rate down comment 1
Един Българин
преди 2 часа
Хехе да си хабиш цикли на зареждане всеки ден и да изхвърлиш колата на 4-тата година, а не осмата. При какви цени ще се изкупува енергията в пиковите часове заедно с данъци и загуби, че да има смисъл от това?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
