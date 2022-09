Зукърбърг обяви първите съкращения на работни места в историята на Meta

В технологичния сектор на САЩ през 2022 г. са били съкратени над 42 000 работни места

По време на обръщение към служителите си основателят на Facebook и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг е обявил програма за икономии и съкращения на работни места, съобщава Bloomberg.

„Надявах се, че досега икономиката ще се е стабилизирала по-значително. Но от това, което виждаме, все още не изглежда така, така че искаме да планираме малко по-консервативно", цитира Bloomberg източници от срещата.

В рамките на първото голямо съкращаване на бюджета от основаването на Facebook през 2004 г. Зукърбърг е заявил, че компанията ще замрази наемането на служители и ще преструктурира някои екипи, за да намали разходите и да пренареди приоритетите си. По думите му през 2023 г. Meta вероятно ще бъде по-малка, отколкото тази година.

От основаването на Facebook през 2004 г. компанията непрекъснато увеличава броя на служителите си. Само от 2019 г. насам всяка година се създават повече от 10 хил. допълнителни позиции. Към 30 юни 2022 г. в Meta работят над 83 500 души. Само през второто тримесечие на тази година са назначени 5700 служители.

Сега изглежда, че за компанията започва нова ера. „През първите 18 години от съществуването на компанията ние се разрастваме бързо почти всяка година. Напоследък за първи път приходите ни са в застой или леко намаляват", е казал Зукърбърг според Bloomberg.

В края на миналата година Meta обяви създаването на 10 хил. нови работни места само в Европа. Засега не е ясно колко от тези работни места са били заети досега и дали те също могат да бъдат засегнати от съкращенията.

През юли Зукърбърг предупреди, че Meta „постоянно ще намалява ръста на броя на служителите" и че „много екипи ще се свият, за да можем да насочим енергията си към други области". Вътрешните приоритети включват Reels, отговора на Meta на TikTok, и метавселената на Зукърбърг.

На фондовия пазар цената на акциите се понижи, след като стана известна новината за предстоящо съкращаване на персонала, и временно спадна с 3,7%. От началото на годината Meta е загубила повече от 60% от пазарната си стойност и е на най-ниското си ниво от началото на 2019 г.

Meta плаща средна годишна заплата от 292 785 долара

Анализаторът Брайън Новак от Morgan Stanley е изчислил сценарий, при който Meta може да спести разходи в размер от три до осем милиарда долара през финансовата 2023 г. Той изписва като целева цена за курса на акциите 225 долар на акция. В четвъртък книжата се търгуваха за около 136 долара.

Meta е сред най-високо плащащите работодатели в Силициевата долина. Законът Дод-Франк в САЩ изисква от големите публично търгувани компании да оповестяват средната стойност на възнагражденията в компанията. За Meta през финансовата година 2021 тя възлиза на 292 785 долара.

За сравнение, през 2021 г. медианната стойност в Google е била 295 884 долара. При Twitter става дума за 232 626 долара. Средната заплата в най-високо оценявания производител на чипове Nvidia е 217 542 долара.

Въпреки по-трудната пазарна среда Meta е изключително печеливша. За току-що приключилото тримесечие компанията отчете нетна печалба от 6,7 млрд. долара при приходи от 29 млрд. долара. Въпреки това второто тримесечие на предходната година е било много по-добро. По това време нетната печалба е 10,3 млрд. долара при приходи от около 29 млрд. долара.

По време на разговора с анализаторите след представянето на последните си финансови данни Meta заяви, че годишните разходи ще бъдат с около 3 млрд. долара по-ниски от първоначално предвидените, като намали прогнозния диапазон, който достигаше 95 млрд. долара. При предишни стъпки за намаляване на разходите беше закрит проекта за създаване на часовник с две камери, който компанията разработваше, за да се конкурира с Apple Watch.

42 000 съкратени служители в технологичния сектор на САЩ

Meta не е единствената компания, зависима от рекламата, която е засегната от по-широките икономически предизвикателства. През май Twitter Inc. замрази наемането и помоли служителите си да следят разходите си и да намалят разходите за пътувания и маркетинг. Google на Alphabet Inc. също заяви, че ще забави наемането на служители през втората половина на годината, а Snap Inc. съкрати 20% от работната си сила през август.

През последните месеци няколко технологични компании в Силициевата долина обявиха съкращения, включително известни компании като стрийминг услугата Netflix, брокерската компания Robin Hood или специализираната в областта на договорите DocuSign. Според проучвания на Crunchbase от началото на годината в технологичния сектор на САЩ са съкратени над 42 000 работни места.

Въпреки това технологичният сектор изглежда продължава да се характеризира с недостиг на квалифицирани работници. През май агенцията за подбор Hirect стартира програма за подпомагане на съкратените специалисти при намирането на нова работа. Често получаването на ново предложение за работа отнема само няколко дни, казва платформата.

Освен това безработицата в САЩ е ниска. В много сектори има проблеми с намирането на персонал изобщо. По данни на Министерството на труда на САЩ през август безработицата е била 3,7%. По данни на ведомството броят на безработните се е увеличил с 344 000 души до 6 млн.