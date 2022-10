Банките, финансиращи сделката за Twitter, са изправени пред солидна загуба

Промяната в решението на Мъск се случи във възможно най-неподходящото време за кредиторите

Обратният завой на Илон Мъс за придобиването на Twitter не можеше да се случи в по-лошо време за банките, финансиращи по-голямата част от сделката за 44 млрд. долара - те могат да бъдат изправени пред значителни загуби, пише CNBC.

Както при всяко голямо придобиване, банките ще се опитат да продадат дългa, за да се опитат да го извадят от счетоводните си сметки. Но инвеститорите загубиха апетита си за по-рискови дългове, като заеми с ливъридж, изплашени от бързите скокове на лихвените проценти по света, от опасенията от рецесия и пазарната волатилност, свързана с руската инвазия в Украйна.

Въпреки че Мъск ще предостави по-голямата част от тези 44 млрд. долара чрез продажбата на своя дял в производителя на електромобили Tesla и като разчита на капиталово финансиране от големи инвеститори, банките са се ангажирали да осигурят 12,5 млрд. долара.

Те включват Morgan Stanley, Bank of America и Barclays. Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho Financial Group и Societe Generale също са част от споразуменията.

Отбелязвайки други скорошни големи загуби за банките при финансиране с ливъридж, повече от 10 банкери и анализатори на индустрията коментират пред Ройтерс, че перспективите са лоши за банките, които се опитват да продадат дълга.

Дълговият пакет за Twitter се състои от 6,5 млрд. долара заеми с ливъридж, 3 млрд. долара в обезпечени облигации и още 3 млрд. долара в необезпечени облигации.

„От гледна точка на банките това определено не е идеално“, коментира анализаторът на Wedbush Securities Дан Айвс. „Банките са притиснати до стената – нямат друг избор, освен да финансират сделката“, казва той.

Източници на финансиране с ливъридж също коментират пред Ройтерс, че потенциалната загуба на банките от Wall Street, участващи в дълга на Twitter на такъв пазар, могат да достигнат стотици милиони долари.

Societe Generale не е отговорила на запитването за коментар, а другите банки са отказали да коментират. Twitter също не е пожелала да говори по случая, а Мъск не е отговорил веднага.

Миналата седмица група кредитори трябваше да отмени усилията си да продаде 3,9 млрд. долара дълг, който финансира сделката на Apollo Global Management за придобиването на телекомуникационните и широколентовите активи на Lumen Technologies.

Това се случи след като група банки трябваше да генерира загуба от 700 млн. долара от продажбата на дълг от около 4,55 млрд. долара, подкрепящ изкупуването с ливъридж на компанията за бизнес софтуер Citrix Systems.

„Банките са в недобра ситуация с Twitter – те се оказаха с голяма загуба от сделката за Citrix преди няколко седмици и са изправени пред още по-голямо главоболие с тази сделка“, коментира Крус Пулц, портфолио мениджър в Kellner Capital.

Някои банки бяха принудени да се оттеглят от финансиране с ливъридж в резултат на сделката за Citrix и на други, които натежаваха на баланса им, а това едва ли ще се промени скоро.

През второто тримесечие американските банки също така започнаха да понасят удари заради уязвимостта си, свързана със заемите с ливъридж, тъй като перспективите за сключване на сделки се влошиха. Банките ще започнат да отчитат финансовите си резултати за третото тримесечие през следващата седмица.