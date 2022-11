Мъск се оплака от „твърде много работа“ 

Опасенията, които инвеститорите на Tesla Inc. изпитаха веднага след като Илон Мъск отправи офертата си за Twitter Inc., се сбъднаха: той е поел повече неща, отколкото трябва.

„Имам твърде много работа, това е сигурно", каза Мъск в понеделник по време на участието си в B20 Индонезия, бизнес конференция, която се провежда успоредно със срещата на върха на Г-20 в Бали тази седмица. „Работя абсолютно най-много, колкото мога да работя - от сутрин до вечер, седем дни в седмицата“, каза той, цитиран от Bloomberg.

Новоназначеният „главен Туит“ се включи в конференцията чрез видеовръзка, очевидно от централата на Twitter в Сан Франциско. Часове по-късно Мъск написа в Twitter, че е бил в сградата цяла нощ и ще работи и спи там, докато организацията не бъде поправена. „Покрил съм и Tesla", написа той три минути по-късно, заявявайки, че ще бъде с автомобилния производител през част от тази седмица.

Акциите на Tesla поевтиняха с цели 4,9% до 186,34 долара за брой след началото на редовната търговия в понеделник в Ню Йорк. В крайна сметка в края на търговията понижението бе с 2,56 на сто. Цената на книжата спадна почти наполовина, откакто Мъск разкри, че е придобил дял в Twitter в началото на април.

Запитан какво е усещането да си "медиен магнат", след като е придобил Twitter, той каза: „Това е платформа, а не медия. Но няма начин да направиш всички щастливи, това е сигурно“.

Описанието на работния график на Мъск напомня на начина, по който той описа адския период, в който Tesla започна производството на първия си масов автомобил - Model 3. В интервюта по онова време той каза, че е лагерувал в завода на автомобилния производител във Фримонт, Калифорния, като е спял на дивана или под бюрото.

Макар че натискът се стовари върху Мъск - той беше принуден да се откаже от позицията си на председател, след като невярно заяви, че е осигурил финансиране, за да свали Tesla от борсата, компанията в крайна сметка успя да увеличи производството с помощта на монтажна палатка, построена на паркинга на завода във Фримонт.

Опитът на Мъск да промени Twitter започва по същия хаотичен начин. Той привлече инженери от Tesla, за да прегледат кода на Twitter, уволни топ мениджъри, премахна около половината от служителите и изплаши рекламодателите. В първото си обръщение към служителите миналата седмица той заяви, че е възможно да обяви фалит, ако Twitter не започне да генерира повече пари.

Колко работи Мъск се оказа най-последователната тема в дискусията на B20 в понеделник. Милиардерът, облечен в риза с индонезийски батик, изпратена му от организаторите, каза, че на мястото, което не беше разкрито по това време, няма ток.

Понастоящем Мъск управлява Twitter, Tesla и Space Exploration Technologies Corp. Той също така основа фирмата за тунели The Boring Co. и разработчика на мозъчни чипове Neuralink Corp.

„Количеството работа, с което се измъчвам, е от следващо ниво, честно казано", каза Мъск.

Коментарите на Мъск в понеделник последваха материал от уикенда, според който новата вълна от съкращения на работни места в Twitter е засегнала 4400 от 5500-те служители на поддоставчици на компанията. Информацията е на Кейси Нютън, автор на бюлетина за технологичната индустрия Platformer. Засегнатите позиции включват модериране на съдържание, маркетинг и „основни инфраструктурни услуги, които поддържат сайта в готовност за работа".

Този ход следва и уволнението на повече от 3700 служители на пълен работен ден на Twitter в началото на месеца, дни след като платформата за социални медии беше закупена от Мъск.

Един от засегнатите от съкращенията изпълнители, специалистът по данни Мелиса Ингъл, заяви, че е научила за съдбата си в събота вечерта, когато достъпът ѝ до системите на Twitter внезапно е бил прекратен.

„Уволнена от Twitter в събота вечер. Никакво обяснение, просто целият достъп беше отнет. Весели празници на всички!" - написа тя в Twitter.

