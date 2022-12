Twitter отново е онлайн след глобален срив, засегнал хиляди

В сряда Twitter Inc претърпя сериозен срив, в резултат на който десетки хиляди потребители в световен мащаб нямаха достъп до популярната социална медийна платформа или не можеха да използват нейните ключови функции в продължение на няколко часа, преди услугите да бъдат възстановени, предава Ройтерс.

Инцидентът е първото очевидно широкообхватно прекъсване на услугата на социалната медия, откакто милиардерът Илон Мъск пое Twitter като главен изпълнителен директор в края на октомври.

Уебсайтът Downdetector, който проследява прекъсванията чрез редица източници, включително потребителски доклади, показа, че в пика на смущението са били засегнати повече от 10 000 потребители от САЩ, около 2500 от Япония и около 2500 от Обединеното кралство.

Повечето от съобщенията са от потребители, които твърдят, че са имали технически проблеми с достъпа до социалната мрежа чрез уеб браузър.

Според уебсайта съобщенията за прекъсвания в Twitter рязко са намалели до сряда вечерта, като по-късно някои потребители са коментирали, че услугата се е нормализирала.

Twitter не е коментирала темата, а страницата за състоянието на социалната мрежа показваше, че всички системи работят.

По време на прекъсването някои потребители заявиха, че не са могли да влязат в акаунта си в Twitter чрез настолни или преносими компютри. По-малък брой потребители заявиха, че проблемът е засегнал и мобилното приложение и функции, включително известия.

При някои опити за влизане в Twitter от настолни компютри се появяваше съобщение за грешка: „Нещо се обърка, но не се притеснявайте - не е по ваша вина. Нека опитаме отново“.

Мъск написа в Twitter, че все още може да използва услугата.

„Работи за мен", написа Мъск, отговаряйки на потребител, който попита дали Twitter е счупен.

Прекъсването се случва два месеца след като Мъск завърши придобиването на Twitter за 44 млрд. долара, което беше белязано от хаос и противоречия.

Според някои оценки стотици служители на Twitter са напуснали компанията за социални медии през ноември, включително инженери, отговорни за отстраняването на грешки и предотвратяването на прекъсвания на услугата.

Хиляди потребители на Twitter бяха засегнати от глобални прекъсвания и през февруари и юли, преди поглъщането от Мъск.

Други големи технологични компании също бяха засегнати от прекъсвания тази година. През юли близо 19-часово прекъсване на услугите на най-големия канадски телекомуникационен оператор Rogers Telecommunications спря достъпа на милиони хора до банкови, транспортни и правителствени услуги.

Can anyone see this or is Twitter broken