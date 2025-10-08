Европейският бизнес почти не използва AI и Брюксел иска да промени това

Европейският съюз твърди, че има нов проблем, що се отнася до изкуствения интелект (AI) – компаниите не го използват.

Докато Европа се опитва да се пребори с господството на САЩ в АІ сектора, нова стратегия, насочена към по-бързото прилагане на технологията ще се опита да ускори процеса. Текстът е бил публикуван в сряда и разгледан от Politico.

Европейските компании бавно внедряват изкуствения интелект, в опит да променят начина си на работа. По-малко от 14% от европейските предприятия са използвали АІ в дейността си миналата година, което е доста под световната тенденция.

Лусила Сиоли, ръководител на Службата за изкуствен интелект на Европейската комисия, призна на събитие на Politico този месец, че това „не е голямо число“.

Решението? „Целенасочени мерки за стимулиране на използването на изкуствен интелект в ключови сектори на икономиката“, става ясно от проекта на стратегията от сряда. Тя очертава начини за интегриране на технологията в 11 индустрии, вариращи от производство и отбрана до здравеопазване и мобилност – включително предложения като подкрепа за АІ модели за автономно шофиране и по-лесно намиране на лекарства, както и магазин за приложения за фермери.

И докато региони като САЩ, Близкия изток и Китай поставят технологиите на преден план, бавното ангажиране от страна на Европа рискува да пропилее най-добрия шанс на блока да възстанови намаляващия си икономически растеж – дори след като ЕС не успя да разработи свои собствени модели.

И макар стратегията от сряда да не цели спечелване на надпреварата за местни АІ модели, тя признава досегашния неуспех в създаването на технологиите. „Зависимостта“ на Европа от други региони за хардуер за изкуствен интелект може да бъде използвана като оръжие и да представлява значителен риск за веригата на доставки, се казва в проекта.

И все пак компаниите не трябва да се въздържат от използването на технологията, според Брюксел.

„Винаги, когато една компания или публична длъжност се изправи пред ново предизвикателство, първият въпрос трябва да бъде: как може АІ да помогне?“, заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен на събитие в Торино в петък.

Работата започва

Макар 4 от 10 големи компании в Европа да са използвали някакъв вид АІ технология миналата година – включително извличане на текст и създаване на изображения – тази цифра е била 1 на 10 за по-малките компании.

Въпреки че в данните има някои пропуски, това е голяма разлика от оценките другаде. Търговската камара на САЩ изчислява, че почти 60% от малките предприятия в страната използват изкуствен интелект. Проучване на McKinsey показва, че употребата в световен мащаб може да достигне 78 процента.

Инвестирането в изкуствен интелект е по-достъпно за компании, които могат да внедрят технологията в голям мащаб. Но фирмите също трябва да разберат къде да инвестират, което се разглежда като основна спънка.

Полското правителство проведе анкета сред компаниите относно готовността им да инвестират в облачни технологии и изкуствен интелект. „Повече от 600 хил. полски компании искат да инвестират в облачни технологии и изкуствен интелект през следващите шест до осем месеца“, заяви полският министър на цифровите технологии Дариуш Стандерски в интервю през септември.

Той твърди, че парите невинаги са проблем, нито пък тежестта на промяната на процесите за внедряване на технологии. Проблемът е, че компаниите „виждат само... универсални решения“, а не „специфично решение, подходящо за [тяхната] компания“, каза Стандерски. За мнозина АІ все още се свързва предимно с масови чатботове, като например ChatGPT на OpenAI.

Това кара много специализирани компании да се чудят какво може технологията да направи за тях. Проектът на стратегия има за цел да реши въпроса, като ЕС е готов да подкрепи редица подобрения за различни индустрии и случаи на употреба и да ги внедри в голям мащаб.

Повечето промени са малки стъпки. Например ЕС планира да подкрепи магазин за приложения, фокусиран върху фермерите, като така те ще могат да разглеждат и откриват приложения, задвижвани от изкуствен интелект, според проекта.

За роботиката и производството, тя планира създаването на т. нар. ускорители, насочени конкретно към сегмента на роботиката, задвижвана от AI, и новите производствени решения. В творческите индустрии ще бъдат подкрепени студия, специализирани в създаване на продукти, подобрени с изкуствен интелект, и ще разработи платформа за преводи с изкуствен интелект, подобрявайки достъпа до новини на чужди езици.

Някои от инициативите са по-амбициозни в плановете си за справяне със зависимостта от чуждестранен изкуствен интелект. Такъв пример е планът за подкрепа за европейските АІ модели за анализ на бойно поле в реално време.

Високопоставени представители на Комисията коментираха преди публикуването на текста, че целта на стратегията е да включи АІ в основните дейности на компаниите – не само за услуги за поддръжка.

„Това, което искаме да видим, е интегриране на АІ в производствения процес на компаниите“, посочва Сиоли от Службата за изкуствен интелект на Комисията. „Не става въпрос за това да имате ChatGPT на бюрото си, когато отивате на работа, и след това да отбележите с тикче, че използвате АІ“, допълва тя.

„Разглеждаме основните процеси, защото поддържащите процеси са сравнително лесни и много компании вече ги прилагат“, коментира Малгожата Никовска, ръководител на отдела за иновации и координация на политиките в Службата за изкуствен интелект, по време на хакатон, организиран от OpenAI и лобистката група за стартиращи компании Allied for Startups в средата на септември.

Истинският тест за успех, каза тя, ще бъде това дали Европа може да убеди компаниите да преформатират производствените си процеси така, че да използват изкуствен интелект.