Amazon съди Perplexity, за да я спре да позлва AI инструмент за пазаруване

Amazon.com съди Perplexity AI в опит да попречи на стартъпа да помага на потребителите да купуват артикули в най-големия онлайн магазин в света, създавайки конфликт, който може да има последици върху обхвата на т.нар. агентен изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg.

Американският онлайн търговец на дребно заведе дело във вторник, в което настоява Perplexity да спре да позволява на своя AI браузър агент Comet да прави онлайн поръчки за потребителите. Гигантът в онлайн търговията обвинява Perplexity в извършване на компютърна измама, като не разкрива кога Comet пазарува от името на реално лице, в нарушение на условията за използване на Amazon, сочи жалба, подадена във Федералния съд на Сан Франциско.

Amazon заведе делото, след като в петък е изпратила писмо за прекратяване и отказ до стартъпа, обвинявайки го, че е влошил пазаруването в Amazon и е въвел уязвимости в поверителността, казват източници, запознати с въпроса. Делото може да помогне за създаването на прецеденти за това докъде може да се простре агентният изкуствен интелект, за да помага на хората да разбират и автоматично да изпълнява задачи от реалния свят, а не просто да създават онлайн съдържание.

Говорител на Perplexity твърди, че делото „просто доказва, че Amazon е насилник“. В по-ранна публикация в блога си стартъпът заяви, че по-голямата компания се е насочила към конкурент с AI продукт за пазаруване, и твърди, че потребителите трябва да могат да избират предпочитания от тях агент, за да правят покупки в Amazon. „Това е тактика на тормоз, за да се изплащат разрушителни компании като Perplexity и да не подобрят живота на хората“, пише стартъпът.

Сблъсъкът между Amazon и Perplexity предлага ранен поглед към предстоящия дебат за това как трябва да се подходи към разпространението на т.нар. AI агенти, които изпълняват по-сложни задачи онлайн от името на потребителите, включително пазаруване.

Подобно на OpenAI и Google на Alphabet, Perplexity настоява за преосмисляне на традиционния уеб браузър около изкуствения интелект с цел той да опрости повече действия за потребителите, като писане на имейли и провеждане на проучвания например.

„Искането на Amazon е ясно: Perplexity трябва да бъде прозрачна при внедряването на своя изкуствен интелект“, посочва американският търговец на дребно в документите си. „Както всеки друг натрапник, Perplexity няма право да ходи там, където изрично ѝ е казано, че не може. Фактът, че проникването на Perplexity включва код, а не ключалка, го прави не по-малко незаконно.“

Amazon също така разработва свои собствени AI агенти, включително такива, способни да пазаруват. През април компанията представи функция, която все още е в процес на публично тестване, наречена Buy For Me. Тя позволява на потребителите да купуват от сайтове на марки в приложението за пазаруване на Amazon. Друг AI асистент, наречен Rufus, може да разглежда сайта на Amazon, да препоръчва продукти на купувачите и да ги поставя в количка. Но голяма част от експериментите за това как агентите могат да взаимодействат с мрежата са проведени от стартиращи компании като Perplexity, която сега се оценява на 20 млрд. долара.

„Amazon е компания, от която всъщност сме черпили много вдъхновение“, коментира главният изпълнителен директор на Perplexity Аравинд Сринивас в интервю. „Но не мисля, че е ориентирано към клиента да принуждаваме хората да използват само техния асистент, който може дори да не е най-добрият асистент за пазаруване", допълва той.