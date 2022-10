IBM надмина очакванията на анализаторите на фона на валутните пречки

Силно зависимите от чуждите пазари продажби на Big Blue продължават да бъдат потискани от силния щатски долар

Американският технологичен концерн International Business Machines Corp. отчете по-добри от очакваните приходи и потвърди прогнозата си за паричните потоци, сигнализирайки, че търсенето на софтуер, мейнфрейм компютри и хибридни облачни услуги остава стабилно.

Приходите от продажби са се увеличили с 6,5% до 14,1 млрд. долара през третото тримесечие, съобщи базираната в Армонк, Ню Йорк, компания в сряда в изявление. Средната оценка на анализаторите беше за 13,5 млрд. долара според данни, събрани от Bloomberg. IBM очаква, че ръстът на приходите за цялата година ще надхвърли предишната прогноза на компанията за среден едноцифрен ръст, а свободният паричен поток ще достигне прогнозираните 10 млрд. долара.

Акциите поскъпнаха с около 4% в продължителната търговия, след като затвориха на цена от 122,51 долара в Ню Йорк. IBM беше относително сигурно убежище в срива на технологичния пазар, като се обезцени само с 8,3% тази година в сравнение със загуба за iShares Expanded Tech Sector ETF от 36%.

Устойчивостта на IBM се дължи на нейния фокус върху критичните услуги за бизнеса, заяви главният изпълнителен директор Арвинд Кришна в разговор с анализатори след публикуването на резултатите. В перспектива Кришна заяви, че търсенето на информационни технологии в Северна и Южна Америка и Азия е „много стабилно", докато нестабилността на цените на енергоизточниците и инфлацията в Европа може да доведат до „известен спад".

Въпреки че Кришна залага бъдещия растеж на IBM да лежи на доходоносния пазар на изчислителни облаци и изкуствен интелект, продажбите на мейнфрейм системи (високопроизводителен компютър със значителен обем оперативна и външна памет, б. ред.) помогнаха на инфраструктурното звено да генерира 15% увеличение на приходите - най-бързо растящото подразделение през тримесечието. Новият модел би трябвало да подкрепи продажбите на мейнфрейм поне до първата половина на следващата година, пише анализаторът на Bank of America Уамси Мохан в бележка преди отчета.

Продажбите на софтуер са се ускорили със 7,5% до 5,8 млрд. долара, а на консултантските услуги са нараснали с 5,4% до 4,7 млрд. долара. Приходите, реализирани от Red Hat, придобитото подразделение, което беше ключова част от стратегията за обрата на Кришна, са се увеличили с 12%, което е още едно сравнително бавно тримесечие за дивизия, която редовно отбелязваше ръст от над 20% след покупката през 2019 г.

Данните показват стабилни разходи за ИТ, но „предвид продължаващия натиск в глобалната икономическа среда очакваме да видим известно забавяне в тези сегменти", написа Анураг Рана от Bloomberg Intelligence след обявяването на резултатите.

Силно зависимите от чуждите пазари продажби на Big Blue (както наричат IBM в индустрията) продължават да бъдат потискани от исторически силния щатски долар. Компанията заяви, че валутните колебания са намалили приходите ѝ за третото тримесечие с 9 процентни пункта и ще забавят растежа за цялата година с около 7 процентни пункта.

Силният долар оказва влияние върху маржовете и компанията реагира, като увеличи цените на продуктите и консултациите, заяви главният финансов директор Джим Кавано в интервю. Брутният марж е 52,7% за периода до 30 септември, което е с повече от 2 процентни пункта под средната оценка на анализаторите. IBM е похарчила повече от 1 млрд. долара за придобивания през тази година, което е било „компенсирано от постъпленията от придобитите бизнеси", каза Кавано по време на разговора.

Печалбата, с изключение на някои елементи, е 1,81 долара на акция през тримесечието, което съответства на прогнозите. Компанията отчете нетна загуба в размер на 3,2 млрд. долара, повлияна от обявените по-рано еднократни разходи в размер на 5,9 млрд. долара преди облагане с данъци заради изплащането на пенсионните задължения на двама животозастрахователи - Prudential Financial Inc. и MetLife Inc.

През ноември миналата година IBM отдели голяма част от своето подразделение за инфраструктурни услуги в нова компания, наречена Kyndryl Holdings Inc. Продажбите на Kyndryl продължават да съставляват значителна част от приходите на IBM, включително допълнителни 3,5 процентни пункта от целогодишния ръст на приходите в постоянна валута.