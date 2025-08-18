Samsung отнема пазарен дял от Apple в САЩ, докато сгъваемите телефони набират скорост

През 2014 г. Apple и Samsung се бореха да доминират на пазара на смартфони в САЩ. Samsung продаваше устройства с големи екрани, а феновете на iPhone настояваха за отговор.

На Apple ѝ отне известно време, но най-накрая компанията пусна iPhone 6, давайки на потребителите опция с голям екран. iPhone спечели.

Но повече от десетилетие по-късно, последните данни за продажбите и доставките на смартфони показват, че битката между Apple и Samsung се е завърнала. И отново, всичко е свързано с екрана, пише CNBC.

През второто тримесечие доставките на Samsung в САЩ се увеличиха рязко, като пазарният ѝ дял нарасна от 23% на 31% спрямо предходния период, сочат данни на Canalys. Пазарният дял на Apple през тримесечието намаля от 56% до 49%.

Apple остава на върха на пазара на смартфони в САЩ, като държи по-голямата част от продажбите на нови устройства в страната. Често е на второ място в света, но последните спадове сочат турбуленция за Apple за първи път от повече от десетилетие.

Това е една от причините инвеститорите да са свалили цената на акциите на Apple със 7,5% тази година. Книжата на гиганта се представят по-слабо от тези на всички американски технологични компании с мегакапитализация, освен Tesla.

Акциите на Samsung, междувременно, са повишили стойността си с около 35% през 2025 г.

Apple отчете 13% увеличение на продажбите на iPhone на годишна база в своя последен отчет до края на юли.

През юли Samsung представи два нови телефона, които разполагат със сгъваеми екрани. Единият модел, Z Fold 7, може ефективно да се превърне в таблет, докато Z Flip наподобява сгъваем телефон тип мида, но с модерни функции. Те бяха добавени към новите предложения на Samsung, пуснати тази пролет под марката Galaxy, включително един тънък и лек телефон, наречен Galaxy S25 Edge.

Устройствата също така получават много внимание в социалните мрежи, особено около тестовете за издръжливост.

Потребител стриймна на живо, показвайки как сгъва Galaxy Z Fold 7 над 200 хил. пъти подред. Видеото беше широко споделяно в социалните мрежи, като една от версиите на клипа натрупа над 15 млн. гледания в YouTube.

През последния месец премиум устройствата на Samsung, включително Z Fold 7, бяха споменати над 50 хил. пъти в социалните мрежи, като 83% от тези споменавания бяха положителни или неутрални, показват данни на компанията за анализ на социални медии Sprout Social.

Пазарните дялове не са резултат само от предпочитанията на потребителите. Според анализаторите голяма част от промяната в данните за доставките през тримесечието до края на юни може да се отдаде на митата, които причиняват „смущения“ в индустрията, тъй като производителите на смартфони използват различни стратегии, за да сведат до минимум въздействието върху бизнеса си.

Но ръстът на Samsung отразява и способността на компанията да предлага много по-широка гама от продукти на различни цени в сравнение с Apple. Това включва телефони от нисък клас, които са причина за голяма част от успехите на Samsung в САЩ през второто тримесечие, както и устройства от висок клас, които струват повече от всеки отделен iPhone.

Сериите телефони Galaxy и Z на Samsung „се простират от 650 до 2400 долара. Това е огромен диапазон от устройства“, коментира анализаторът на Canalys Рунар Бьорховде. „Има идея, че можете да се прицелите към хора във всяка отделна ценова точка и да ги срещнете на всяко място.“

iPhone до голяма степен изглежда почти по един и същи начин от 2017 г. насам – правоъгълно парче стъкло със сензорен екран отпред и няколко камери отзад. В днешно време компанията предлага серия от четири модела, вариращи от 829 до 1599 долара в САЩ. Samsung и други започват да излизат отвъд традиционната форма и да експериментират с нови форм фактори.

Очаква се Apple да започне да прави същото с потенциално пускане на пазара следващия месец на по-тънък iPhone, който ще се конкурира с Galaxy Edge на Samsung.

„Фокусът на инвеститорите вече е насочен към есенните премиери на пазара през 2026 г., като се очаква през септември 2026 г. Apple да пусне първия си сгъваем iPhone, като част от серията iPhone 18“, написа Чатерджи.