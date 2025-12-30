Китай задължава производителите на чипове да използват 50% местно оборудване

Китай изисква от производителите на чипове да използват най-малко 50% оборудване, произведено в страната, за добавяне на нов капацитет, събощиха трима запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс. Пекин се стреми да изгради самодостатъчна верига за доставки на полупроводници.

Правилото не е публично документирано, но производителите на чипове, които са поискали държавно одобрение за изграждане или разширяване на заводите си, са били уведомени от властите през последните месеци, че трябва да докажат чрез търгове за доставки, че най-малко половината от оборудването им ще бъде произведено в Китай, заявяват източниците пред Ройтерс.

Мандатът е една от най-значимите мерки, които Пекин въведе, за да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Това усилие набра скорост, след като САЩ затегнаха ограниченията за износ на технологии през 2023 г., забранявайки продажбата на съвременни чипове за изкуствен интелект и оборудване за полупроводници на Китай.

Макар че ограниченията на износа от САЩ блокираха продажбата на някои от най-модерните инструменти, правилото за 50% кара китайските производители да избират местни доставчици дори в области, където чуждестранно оборудване от САЩ, Япония, Южна Корея и Европа все още е налично.

Заявления, които не отговарят на прага, обикновено се отхвърлят, въпреки че властите проявяват гъвкавост в зависимост от ограниченията на доставките, съобщават източниците. Изискванията са по-либерални за модерни производствени линии за чипове, където все още не е напълно налично оборудване, разработено в страната.

„Властите предпочитат делът да е много по-висок от 50%“, казва един от източниците пред Ройтерс. „В крайна сметка целта им е заводите да използват 100% местно оборудване“, допълва той.

Подход „цялата нация“

Китайският президент Си Дзинпин призова за усилие на „цялата нация“ за изграждане на напълно самодостатъчна местна верига за доставки на полупроводници, в която участват хиляди инженери и учени от компании и изследователски центрове в цялата страна.

Усилията се полагат в целия сектор на веригата за доставки. Ройтерс съобщи по-рано този месец, че китайски учени работят върху прототип на машина, способна да произвежда най-модерни чипове. Вашингтон се опитва да предотврати този резултат от години.

Дружества, свързани с държавата, са направили рекордните 421 поръчки за местни литографски машини и части на стойност около 850 млн. юана, сочат публично достъпни данни за обществените поръчки. Това показва ръст в търсенето на технологии, разработени на местно ниво.

За да подкрепи местната верига за доставки на чипове, Пекин инвестира стотици милиарди юани и в сектора на полупроводниците чрез „Голям фонд“, който през 2024 г. започна третата си фаза с капитал от 344 млрд. юана (49 млрд. долара).

Победители и губещи

Политиката вече дава резултати, включително в области като ецване, важна стъпка в производството на чипове, която включва отстраняване на материали от силициеви пластини, за да се издълбаят сложни транзисторни модели, съобщават източниците.

Най-голямата компания за производство на чипове в Китай Naura тества инструментите си за ецване на най-модерната 7 nm (нанометрова) производствена линия на SMIC, съобщават двама източници. Този ранен етап, който идва, след като Naura неотдавна успешно внедри инструменти за гравиране на 14nm, показва колко бързо напредват местните доставчици.

Усъвършенстваните инструменти за ецване в Китай се доставяха предимно от чуждестранни компании като Lam Research и Tokyo Electron, но сега се заменят частично от Naura и по-малкия ѝ конкурент Advanced Micro-Fabrication Equipment, съобщават източниците.

Naura се оказа ключов партньор и за китайските производители на чипове за памет, като доставя инструменти за гравиране за модерни чипове с повече от 300 слоя. Тя е разработила електростатични патрони, устройства, които държат пластините по време на обработка, за да замести износените части в оборудването на Lam Research, което компанията вече не може да обслужва след ограниченията през 2023 г., съобщават източниците.

Напредъкът на Китай се наблюдава с притеснение от глобални конкуренти, тъй като чуждестранните доставчици са изтласкани от китайския пазар.

Naura е подала рекордните 779 заявления за патенти през 2025 г., което е над два пъти повече от подадените заявления през 2020 и 2021 г., докато AMEC е подала 259, според базата данни AcclaimIP, потвърдена от Ройтерс.

Това води и до силни финансови резултати. Приходите на Naura за първата половина на 2025 г. са нараснали с 30% до 16 млрд. юана. AMEC обяви ръст на приходите си с 44% през първото полугодие до 5 млрд. юана.

Според анализатори Китай вече е достигнал около 50% самодостатъчност в областта на оборудването за отстраняване на фоторезист и почистване, преди този пазар беше доминиран от японски фирми, но сега водеща е Naura.

„Местният пазар на оборудване ще бъде доминиран от двама-трима големи производители и Naura определено е един от тях“, казва отделен източник.