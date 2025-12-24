САЩ отлагат допълнителните мита върху китайските чипове за 2027 г.

САЩ ще увеличат митата върху вноса на китайски полупроводници през юни 2027 г. с темп, който ще бъде определен поне месец предварително. Това става ясно от документ, подаден до Федералния регистър във вторник и цитиран от CNBC.

Но междувременно първоначалната тарифна ставка върху вноса на полупроводници от Китай ще бъде нулева за 18 месеца, според документа, подаден от Службата на търговския представител на САЩ.

Като част от разследване, започнало преди година, агенцията установи, че Китай прилага нелоялни търговски практики в сектора.

„В продължение на десетилетия Китай се целеше в полупроводниковата индустрия в търсене на доминация и е използвал все по-агресивни и всеобхватни непазарни политики и практики“, се казва в документа.

Решението за отлагане на нови мита с поне 18 месеца сигнализира, че администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да охлади търговското напрежение между САЩ и Китай.

Допълнителните мита също така биха могли да се превърнат в разменна монета, ако бъдещите преговори се провалят.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин постигнаха примирие в т. нар. търговска война през октомври, като част от сделка, която включваше намаляване на някои ставки от страна на САЩ и разрешаване на износа на редкоземни метали от страна на Китай.

Новата дата за 2027 г. дава яснота на американските фирми, които заявиха, че следят отблизо как американските мита биха могли да повлияят на техния бизнес или вериги на доставки.

Тарифите са отделни от други мита, с които заплашва администрацията на Тръмп, върху вноса на китайски чипове съгласно раздел 232 от закона на САЩ.