Либия - икономическо чудо насред военен конфликт

"След един дълъг турбулентен период, има някаква надежда", казва Мустафа Абу Браида, магазинер от Триполи. "Разбира се, има още много предизвикателства", добавя 32-годишният мъж. "Инфлацията, отслабената валута и високите цени. Да, много време ще ни трябва, за да се подобри всичко. Но има позитивна промяна и мисля, че това ще се отрази на живота на хора като мен".

Хадиджа Ал-Бури, 26-годишна медицинска сестра от Триполи, също е оптимистична, макар и да е предпазлива. "Притеснявам се, че отново може да започнат сражения. Има много несигурност и объркване, но засега има надежда за подобрение", споделя тя пред авторите на Deutsche Welle Катрин Шеър и Ислам Алатраш.

Разделена държава с два центъра на властта

Либия е разделена на две от 2014 година - с враждуващи правителства в източната и западната част на страната. Подкрепеното от ООН правителство на националното обединение е разположено в Триполи - в западната част на Либия. Опозицията е концентрирана около град Тобрук - на изток. И двата властови центъра са подкрепяни от различни местни въоръжени групи и чужди държави. И са се опитвали неколкократно да поемат контрола над цялата страна.

