Сделки за 2,6 трлн. долара са сключени в света от началото на годината

Сделките в света са достигнали 2,6 трлн. долара, което е най-високата стойност за първите седем месеца на годината от връхната точка по време на пандемията през 2021 г. Стремежът за растеж в корпоративните съвети на директорите и влиянието на ръста в областта на изкуствения интелект са преодолели несигурността, породена от американските мита, предава Ройтерс.

Броят на сделките до 1 август е с 16% по-нисък в сравнение със същия период на миналата година, но тяхната стойност е с 28% по-висока, сочат данни на Dealogic. Тя е била подкрепена от мегасделки в САЩ на стойност над 10 млрд. долара.

Те включвват предложеното от Union Pacific Corp придобиване на малкия конкурент Norfolk Southern за 85 млрд. долара и набирането на финансиране за OpenAI в размер на 40 млрд. долара, водено от Softbank Group.

Този подем ще бъде облекчение за банкерите, които започнаха годината с очаквания, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще доведе до вълна на консолидация.

Вместо това неговите мита и геополитическа несигурност накараха компаниите да спрат, докато подновеното доверие в корпоративните бордове и антитръстовата програма на американската администрация не промениха нагласите.

„Това, което виждаме по отношение на мотивите за сделките сега, е, че те са силно мотивирани от растежа и се увеличават“, казва Андре Вайсид, ръководител на стратегията за глобалните финансови услуги и сделки в EY.

„Независимо дали става дума за изуствен интелект или промени в регулаторната среда, виждаме, че нашите клиенти не искат да останат назад в тази надпревара и това стимулира активността“, допълва той.

В сравнение с август 2021 г., когато инвеститорите, възстановяващи се от пандемичните блокади, тласнаха стойността на сделките до 3,57 трлн. долара, тази година резултатът е с почти 1 трлн. долара, или 27%, по-нисък.

Все пак анализатори на JP Morgan Chase заявиха, че предстои още, като компаниите ще се стремят към по-големи сделки през втората половина на годината, тъй като ръководителите се приспособяват към несигурността.

„Хората свикнаха с преобладаващата несигурност или може би си дадоха сметка, че непредсказуемостта след изборите в САЩ е просто по-предсказуема сега“, коментира Саймън Никълс, един от ръководителите на компанията Slaughter and May Corporate and M&A group.

От здравеопазване към технологии

Докато секторът на здравеопазването беше двигател на сливанията и придобиванията в годините след пандемията, по данни на Dealogic компютърната и електронната индустрия е генерирала повече оферти за поглъщане в САЩ и Великобритания през последните две години.

Очаква се изкуственият интелект да стимулира сключването на повече сделки. Дейността по сливания и придобивания се е увеличила в областта на използването на центрове за данни като например придобиването от Samsung за 1,7 млрд. долара на германската компания FlaktGroup, специализирана в охлаждането на центрове за данни.

Сделката на Palo Alto Networks за 25 млрд. долара за израелската компания за киберсигурност CyberArk е била най-голямата в Европа, Близкия изток и Африка от началото на годината, тъй като нарастващите заплахи, свързани с изкуствения интелект, принуждават компаниите да въведат по-силни защитни мерки.

Частният капитал, който досега оставаше встрани, отново се активизира със сделката за 10 млрд. долара за придобиването от Sycamore Partners на Walgreens Boots Alliance и подобрената оферна на Advent за 6,4 млрд. долара за британския производител на научни инструменти Spectris.

САЩ са били най-големият пазар за сливания и придобивания, като са съставлявали над половината от активността в света. Сделките в Азиатско-Тихоокеанския регион са се удвоили в сравнение със същия период на миналата година, изпреварвайки региона на ЕМЕА.