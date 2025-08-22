Шоколадът ще поскъпва още, но перспективите за следващата година се подобряват

Любителите на шоколада са изправени пред ново повишаване на цените, тъй като забавеният ефект от пазара на какао се отразява на търговците на дребно, но до следващия Великден може да ни очакват по-добри новини, пише CNBC.

Цените на какаото се повишиха значително през последните години, като достигнаха рекордни върхове на фона на неблагоприятни климатични условия, нашествие на вредители и недостатъчно предлагане в Западна Африка, която произвежда около три четвърти от световните доставки.

Тази тенденция се съчетава с по-широко повишаване на цените на дребно по света, което увеличава разходите за потребителите и в същото време подкопава търсенето на сладкото изкушение. Допитване от 2024 г. на британската потребителска група Which? установи, че шоколадовите изделия са били категорията с най-висока средна годишна инфлация в хранителните магазини миналата година на ниво от 11%. В САЩ цената на популярни продукти като Hershey’s Kisses също е нараснала с около 12% на годишна основа.

Адалберт Лехнер, ръководител на швейцарския гигант Lindt & Sprüngli, коментира пред CNBC през април, че не смята, че цените на какаото „някога ще спаднат до нивата, на които са били преди това“.

Фючърсите върху какаото остават колебливи, но като цяло отбелязват спад през тази година – от 8177 долара за метричен тон в началото на януари до около 7855 долара през август. За сравнение, преди три години цената им беше 2374 долара.

Спадът през последно време няма да се отрази на цените на шоколада в краткосрочен план, коментира Трейси Алън, стратег по селскостопански суровини в J.P. Morgan.

Шоколатиерите все още трябва да се справят с повишените цени на какаото от четвъртото тримесечие на 2024 г., когато те достигнаха рекордни върхове, казва Алън.

„Тези повишени цени наистина оказаха забавено въздействие върху сектора като цяло“, коментира тя, като по-високите разходи за правене на бизнес се прехвърлят върху потребителите. „На пазара има продължителен дефицит, голямо изчерпване на наличностите от какаови зърна и наличността на продукти. Затова се опасявам, че цените ще останат по-високи за по-дълго време“, казва Алън.

Въпреки това перспективите може да са малко по-оптимистични навреме за натоварения великденски сезон, отбелязва тя.

Индустриалното търсене от производителите намалява, точно когато предлагането се възстановява, тъй като производството расте, климатичните условия се подобряват, а новите насаждения в Еквадор и Бразилия достигат зрялост, сочи анализ на J.P. Morgan. Но се очаква цените на какаото да останат структурно по-високи за по-дълго време на ниво от 6000 долара на тон.

Удар от митата

Хамад Хюсеин, икономист по климата и суровините в Capital Economics, коментира пред CNBC, че дългогодишните предизвикателства пред производителността като болести и години на недостатъчни инвестиции в Кот д’Ивоар и Гана, двете най-големи страни производителки на какао в света, означават, че глобалното предлагане ще остане ограничено, дори ако климатичните условия в Западна Африка се подобрят през следващите месеци.

„Това ще поддържа цените на исторически високи нива. Исторически високите цени на какаото може да подкрепят цените на шоколада“, отбелязва той.

Но посочва и други фактори, които може да тласнат цените нагоре и от двете страни на Атлантическия океан.

Във Великобритания компаниите са изправени пред по-високи разходи от повишенията на минималната работна заплата и социалните осигуровки за служителите, което според Хюсеин се отразява на цените на хранителните стоки, включително на шоколада.

В същото време в САЩ той заяви, че влиянието на митата може да доведе до натиск към повишаване на цените на шоколада през следващите месеци.

„Резултатът е, че потребителите вероятно ще трябва да плащат по-високи цени за шоколада за известно време“, отбелязва Хюсеин.