Защо икономиката на Испания се справя толкова по-добре от останалите в Европа?

Бумът в испанската икономика изпреварва този на европейските съседи, като туризмът, чуждестранните инвестиции и имиграцията допринасят за растежа, пише CNBC.

Южноевропейската страна продължава да води по растеж в еврозоната, като прогнозите за годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната са за ръст от 2,5% през тази година, докато икономиките на Франция, Германия и Италия вероятно ще нараснат съответно с 0,6%, 0% и 0,7%.

БВП на Испания надмина очакванията през второто тримесечие, като нарасна с 0,7% - над прогнозата на икономистите в анкета Ройтерс от 0,6%. Растежът беше по-висок и от този през предходните три месеца, който се стабилизира на 0,6%, показват данни на Испанския статистически институт (INE).

„За втора поредна година ще бъдем най-силната икономика по отношение на растежа на БВП“, заяви испанският министър на финансите Карлос Куерпо пред CNBC през април.

„Испания е голямо изключение по отношение на растежа. Тя е и чудесно място за инвестиции“, добави той.

Успехът на испанската икономика се основава на високото потребление и инвестиции, както и на туризма, европейските фондове от следващото поколение и имиграцията.

„Не става въпрос само за туризъм, а и за услуги, които не са свързани с туризма. Износът ни на услуги за фирми в областта на информационните технологии, счетоводството и финансите е по-голям от износа ни в областта на туризма - 100 млрд. евро спрямо 94,95 млрд. евро в туризма. Така че това е елемент от модернизацията на испанската икономика“, каза Куерпо.

Въпреки този икономически растеж, Испания е изправена пред редица предизвикателства, като например поддържането на заплатите в съответствие с нарастващите разходи за живот, климатичните промени, все по-фрагментираната политическа сцена и факта, че страната има най-високата безработица сред младежите в Европейския съюз (ЕС).

Имиграция и туристически бум

Все пак туризмът в Испания представлява около 12% от БВП на страната, като се възползва от възстановяването след пандемията от Covid-19 и по-ниските цени в сравнение с други западноевропейски страни.

Успехът на сектора предизвика негативна реакция от местните общности поради притока на хора, посещаващи исторически и популярни забележителности, особено през пиковите летни месеци. Миналата година през юни протестиращи в Барселона бяха забелязани да пръскат туристи с водни пистолети и да крещят „Туристи, вървете си у дома“.

Секторът може да разчита и на нарастващата си работна сила от близо 3 млн. души към 2024 г., което е ръст от 9,7% в сравнение с 2023 г.

Създаването на работни места се подкрепя и от високата имиграция. Докато други европейски страни затварят границите си, Испания планира да приеме близо един милион мигранти през следващите три години чрез програми за работни визи и издаване на разрешения за пребиваване на работници без документи.

„90% от увеличението на работната сила от 2021 г. насам се дължи на имиграцията“, заяви главният икономист на BBVA Research Мигел Кардосо пред CNBC.

„Това позволява разширяването на сектора на услугите. То поддържа фирмите относително конкурентоспособни по отношение на ограничаването на увеличението на разходите за труд и позволява, например, цените на услугите да останат относително ограничени в среда на ускорена инфлация“, посочи той.

Миналата година повечето хора, мигрирали в Испания, са дошли от Колумбия, Венецуела и Мароко.

„Икономиките на Латинска Америка, някои от които не се справят относително добре, са фактор, който подтиква към миграция. Съществува и фактът, че имиграцията в Съединените щати е станала по-трудна и затова хората търсят алтернативи“, добави Кардосо.

Икономиката на Испания е подкрепена и плана за възстановяване и инвестиции на ЕС Next Generation EU, който е предоставил на страната 163 млрд. евро под формата на безвъзмездни помощи и заеми. Тя е вторият най-голям бенефициент на тази кампания за възстановяване от пандемията след Италия.

Икономиката на Испания усеща подкрепата на европейските фондове. Изображение: Bloomberg

70% от безвъзмездните средства - 55 млрд. евро - вече са разпределени.

„Това беше програма, която беше създадена отчасти с цел да помогне за възстановяването след пандемията“, изтъкна Кардосо. „Затова правителството даде приоритет на инвестиционни проекти, за които вече имаше план, и затова те имат сравнително нисък мултипликационен ефект в икономиката.“

Въпреки това испанското правителство има за цел да използва тези средства в сектори като износа на услуги, които не са свързани с туризма, включително и за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Ниски енергийни разходи

Откакто инвестира в зелена енергия, Испания се радва на ниски енергийни разходи и е по-малко засегната от европейската енергийна криза, която последва руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс през последните пет-шест години доведе до спад от 40% в цените на едро на електроенергията“, изтъкна Карлос Куерпо.

Ниските производствени разходи са привлекателен критерий за компаниите, особено за чуждестранните инвеститори, които също доставят за сектора

Компанията за фотоволтаични тракери Arctech, основана в Китай през 2009 г., откри европейската си централа в Мадрид през 2024 г. Фотоволтаичните клетки преобразуват слънчевата светлина директно в електроенергия. Това е бързоразвиващ се източник на възобновяема енергия, който може да доведе до по-ниски разходи за електроенергия.

„Испания е вероятно мястото в Европа, където са реализирани най-много фотоволтаични проекти“, заяви пред CNBC генералният мениджър на Arctech за пазарите в ЕС и Северна Америка Педро Магаляес.

Компанията вече има 17 клона извън Китай и планира да се разшири в Източна Европа, както и да се диверсифицира в областта на решенията за съхранение.

Подобно на Arctech, много други чуждестранни компании планират да се възползват от ниските енергийни разходи в страната. Чуждестранните преки инвестиции в Испания също са на високо ниво, като страната се нарежда на четвърто място сред най-атрактивните страни в ЕС за инвеститорите. Само Китай обяви, че ще инвестира до 11 млрд. евро в Испания през 2025 г., като се подготвя за рекордните 33 нови проекта в страната.

„Когато погледнем откъде идват тези инвестиции, най-големият инвеститор в Испания са САЩ“, посочи Куерпо. „Но ние привличаме инвестиции и от други части на света, включително Китай, в конкретни сектори, свързани с възобновяемите енергийни източници, както и с устойчивата мобилност, и това, разбира се, винаги е част от нашата програма за икономическа сигурност“, добави той.