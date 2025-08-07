Жилищната криза в Испания се задълбочава, а гневът на местните жители нараства

От 2010 г. насам цените на жилищата в Европейския съюз са се повишили със средно над 50%, а наемите са се увеличили с 26%. Испания е сред най-тежко засегнатите страни, като наемите са нараснали с до 80% през последното десетилетие, пише Euronews.

Тази криза е причинена от комбинация от недостиг на жилища, завишени строителни разходи, бум на краткосрочните наеми и спекулации на чуждестранни инвеститори.

„Барселона е град, пълен с туристи. Наемите са твърде високи“, коментира Росарио Кастело, дългогодишна жителка на града и член на съюза на наемателите Sindicat de Llogateres.

Тя е застрашена от прогонване от квартирата си, след като жилищната ѝ сграда била закупена от Vandor Group, дъщерно дружество на британския инвестиционен фонд Patron Capital.

„Живея в апартамента си от 26 години“, казва Росарио. „Тук отгледах децата си и тук се намира моята марка за дрехи Pinku No Kuma”, допълва тя, като показва роклите, които прави заедно с дъщеря си.

„А Vandor иска да ми отнеме дома заедно с всичко, което съм постигнала тук“, добавя тя.

Росарио е последната от бившите наематели на сградата. Всички останали апартаменти са превърнати в споделени жилища, които се отдават под наем на чужденци въз основа на краткосрочни договори.

„Хищнически фондове масово купуват цели сгради с цел спекулация и изхвърлят всички ни на улицата“, гневи се Кастело. „Това трябва да спре“.

Въпреки че договорът ѝ за наем е изтекъл, тя отказва да напусне и води съдебен спор със собственика, на когото продължава да плаща наем.

„Предложиха ми малка сума, за да ме изгонят“, обяснява тя, „но наемите са прекалено високи. Няма къде да отида“.

В цяла Барселона жители като Росарио се обединяват. С подкрепата на Sindicat de Llogateres те се борят да избегнат изгонването и да окажат натиск върху публичните власти да се намесят.

„Съществува пълна липса на защита на правото на жилище“, възмущава се Мартина Гес Тора, друг член на съюза на наемателите. „Ще защитим колективно това право“, допълва тя.

Испанското правителство се опитва да овладее кризата. Мерките включват планове за сваляне на 65 хил. обяви в Airbnb, увеличаване на данъците върху покупките на имоти от граждани на страни извън ЕС и налагане на тавани на наемите.

„Започнахме да регулираме покачването на наемите“, казва кметът на Барселона Жауме Колбони, като отбелязва, че цените в Барселона са намалели с 8%.

Друга обхватна мярка ще премахне всички апартаменти в Airbnb в града до 2028 г., като 10 хил. жилища ще бъдат върнати за жилищно ползване.

„А в Каталуния краткосрочните наеми ще подлежат на същия ценови таван“, допълва кметът. „Това означава огромно понижаване на рентабилността за инвестиционните фондове, това е възпиращ фактор“, отбелязва той.

Жауме Колбони е начело на инициативата „Кметове за жилищен съюз“, в която участват 15 големи европейски града. Те представиха пред ЕС Европейски план за действие в областта на жилищната политика, като призоваха Брюксел да инвестира в достъпни жилища и да освободи тези разходи от ограниченията на правилата за държавна помощ.

„Европейската комисия трябва да предприеме действия“, настоява Колбони. „Ако гражданите видят, че европейските институции не решават проблем с такъв мащаб, това може да предизвика криза на легитимността“, отбелязва той и допълва: „Това не е само социален проблем. На карта е поставено бъдещето на европейския проект и на самата демокрация“.