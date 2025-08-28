Френският финансов министър отрече да има криза и потвърди плановете за дълга

Френският министър на финансите Ерик Ломбар заяви, че натискът върху финансовите пазари ще отслабне, тъй като страната е в състояние да продължи да изпълнява плановете си за намаляване на дълга въпреки перспективата правителството да падне в началото на следващия месец, предава Bloomberg.

Ломбар, който говори в четвъртък на годишната конференция на бизнес лобито Medef, изрази увереност в постигането на тазгодишната цел за бюджетен дефицит от 5,4% от БВП, тъй като данъчните постъпления са според очакванията, а разходите са под контрол.

Макар че премиерът Франсоа Байру вероятно ще бъде принуден да подаде оставка във вот на доверие заради фискалните планове на 8 септември, Ломбар заяви, че правителството пак ще може да изпълни плановете си за финансов законопроект, с който да намали фискалния дефицит до 4,6%.

„Какъвто и да е резултатът от гласуването, ще продължим да изготвяме бюджета за 2026 г.“, отбеляза той.

Връщането на политическата несигурност след изненадващото решение на Байру да се подложи на вот на доверие по въпроса за намаляването на дълга разтърси финансовите пазари. Инвеститорите очакват по-големи фискални затруднения през следващите месеци в страната, която вече има най-големия дефицит в еврозоната.

Дълговото бреме на Франция нараства. Графика: Bloomberg LP

Разликата в доходността между 10-годишните френски и германски ценни книжа, ключов показател за риск, достигна в сряда 82 базисни пункта, най-високото ниво от януари насам. Но напрежението все пак донякъде отслабна в четвъртък, като разликата се сви до около 79 базисни пункта.

Байру заяви в сряда вечерта, че ще организира преговори с опозиционните партии, които ще започнат в понеделник. Това му дава една седмица, за да ги убеди поне да се въздържат от гласуване на 8 септември.

Ломбар заяви, че не вярва, че във Франция има финансова криза и че лихвите по заемите ще намалеят още повече, след като има по-голяма яснота по бюджета.

„Важно е тази несигурност да бъде премахната възможно най-скоро. Убеден съм, че в този момент разликата в доходността с Германия и разходите по дълга ни ще намелеят“, отбеляза той.