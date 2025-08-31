IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Оли Рен счита, че рискът от инфлация в еврозоната намалява

ЕЦБ не е предварително ангажирана с никакъв път за лихвите и запазва пълна свобода на действие, каза той

14:25 | 31.08.25 г. 1
Оли Рен. Снимка: Roni Rekomaa/Bloomberg
Сегашната несигурност относно развитието на инфлацията налага „гъвкавост“ при изготвянето на политиките, заяви членът на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Оли Рен пред финландския вестник Helsingin Sanomat, цитиран от Bloomberg.

„Съществуват повече рискове от понижаване на инфлацията, произтичащи от по-силното евро, по-евтината енергия и забавянето на основната инфлация заедно с щетите, които търговската политика е нанесла на световната икономика“, казва Рен в интервюто за изданието, публикувано в неделя.

„Икономическите сътресения в еврозоната сега са по-сложни от преди и има голяма несигурност по отношение на инфлацията, което налага гъвкавост в реакцията на промените в икономиката“, допълва той.

На въпрос дали това означава, че ЕЦБ трябва да понижи депозитната си лихва през есента Рен отговори, че „Управителният съвет не е предварително ангажиран с никакъв път за лихвите и запазва пълна свобода на действие“.

Има широки очаквания ЕЦБ да остави лихвените си проценти на ниво от 2% на второ поредно заседание в рамките на по-малко от две седмици след осем понижения. Повечето официални представители считат рисковете от инфлация за „общо взето балансирани“, като прогнозите им за потребителските цени остават непроменени, сочи отчет от заседанието им през юли, публикуван миналата седмица.

„Решенията за лихвените проценти се вземат на всяка среща въз основа на най-новите налични данни“, казва Рен и допълва, че „макар икономическият растеж да се запазва, а инфлацията да се стабилизира, няма причина за самодоволство в еврозоната“.

Последна актуализация: 14:27 | 31.08.25 г.
Slavi.13
преди 2 часа
Резултата от продължаващата вече втора година рецесия е понижение покупателната способност на по-голямата част от населението. От там невъзможността да се реализират по-високи цени ... но това според мен не означава нещо хубаво. По-високата цена на продуктите няма да може да бъде платена, а от там и производителите им ще трябва или да приключат или да търсят 4чудеса".
