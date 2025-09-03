Инфлацията в Турция се е забавила с по-малко от очакваното през август

Инфлацията в Турция се е забавила по-малко от очакваното през август, сигнализирайки, че потребителското търсене остава устойчиво, предава Bloomberg.

Годишната инфлация в южната ни съседка се е забавила до 33% миналия месец от 33,5% през юли, съобщи в сряда държавната статистическа служба TurkStat. Анализатори, анкетирани от Bloomberg, прогнозираха, че тя ще се забави до 32,6%.

Месечната инфлация възлиза на 2,04% - леко забавяне спрямо отчетените 2,06% през предходния месец, докато средната прогноза в отделно проучване сред икономисти сочеше ниво от 1,75%.

Докладът за инфлацията бе публикуван след като във вторник съд в Истанбул разпореди отстраняването на местни функционери на основната опозиционна Републиканската народна партия, която вижда в мерките политическа мотивация.

Политическите сътресения се случват в деликатен момент за Турската централна банка, която през юли понижи основния лихвен процент с 3 процентни пункта до 43% - първото намаление от около четири месеца. Паричната власт намекна за продължаване на цикъла на облекчаване, докато гуверньорът Фатих Карахан предупреди инвеститорите, че банката „не е на автопилот“, позовавайки се на инфлационните очаквания сред потребителите и бизнеса. Финансовата институция прогнозира инфлация в края на годината между 25% и 29%, докато пазарните оценки са по-близо до 30%.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната нарасна с годишен темп от 4,8% през второто тримесечие, дори преди Турската централна банка да започне настоящия си цикъл на облекчаване на паричната политика. Растежът беше основно движен от вътрешното търсене.

„Рисковете от инфлация, включително възможността за по-рязко поевтиняване на валутата или повишаване на енергийните разходи поради засилените геополитически напрежения, са насочени към повишение“, написа икономистът от Bloomberg Селва Бахар в доклад във вторник. „Ако рисковете от инфлация се материализират, смятаме, че това най-вероятно ще ограничи възможностите на централната банка да облекчи политиката си, но няма да премахне възможността за понижение на лихвите“, добави тя.